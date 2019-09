von sk

Zwei Fahrzeuge sind am Donnerstag gegen 13.25 Uhr in Bad Säckingen auf der B 34 in der Nähe des Bahnübergangs von der Straße abgekommen. Sie landeten etwa zehn Meter abseits an der Böschung richtung Bahnlinie. Die alarmnierte Polizeistreife hatte beim Eintreffen alle Hände voll zu tun, die aufgebrachten Gemüter der am Unfall beteiligten Autofahrer zu beruhigen.

Nach ersten Ermittlungen stellt sich der Sachverhalt wie folgt dar: Ein 47-jähriger Mann fuhr mit einem Leihwagen, einem neuen hochmotorisierter SUV, auf der B 34 in östlicher Richtung durch Bad Säckingen. Kurz vor der Abzweigung zur Waldshuter Straße überholte er offenbar innerorts zwei vor ihm fahrende Fahrzeuge. Er benutzt hierzu die Gegenspur auf welcher zu diesem Zeitpunkt ein Fahrzeug entgegenkam.

Der Fahrer dieses Fahrzeuges konnte geistesgegenwärtig eine Vollbremsung einleiten, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Der Überholende wollte den drohenden Unfall ebenfalls verhindern und scherte wieder auf die rechte Fahrspur ein. Hierbei kollidierte er seitlich mit dem vorderen der beiden überholten Fahrzeuge. Hierbei kamen beide Fahrzeuge nach rechts von der Fahrbahn ab und rutschten unkontrolliert die Böschung in Richtung Bahnlinie hinab.

Glücklicherweise verlief der Unfall weitestgehend glimpflich. So kam es weder zu einer Gefährdung des Bahnverkehrs oder gar einer Schädigung im Bereich der Bahnlinie, noch zu schwereren Verletzungen, was bei dem Ablauf der Geschehnisse zu erwarten gewesen wäre. An dem Fahrzeug, welches durch den Verursacher gelenkt wurde entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 25.000 Euro. Der Fahrer machte keine Verletzungen geltend. In dem abgedrängten Fahrzeug wurde der Fahrer glücklicherweise nur leicht verletzt. An seinem Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Für die schwierige Bergung der beiden Fahrzeuge musste die B 34 in dem Bereich über mehrere Stunden mehrfach gesperrt werden, was zu erheblichen Verkehrsbehinderungen führte.

Gegen den Fahrer des neuwertigen SUV wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt. Verkehrsteilnehmer, welche im Zusammenhang mit dem beschriebenen Fahrzeug im Bereich Bad Säckingen Hinweise auf weitere Verkehrsverstöße geben können oder Fahrer, welche durch die Fahrweise gefährdet wurden oder gar verunfallten, werden gebeten sich beim Polizeirevier Bad Säckingen unter 07761/934-0 zu melden.