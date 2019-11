Der mittlerweile medial bekannte Hundeerziehungsberater Holger Schüler zeigt im Gloria-Theater live mit seinen Tieren, wie man am besten mit den Vierbeinern umgeht – höchst unterhaltsam und praxisnah am Samstag, 16. November, ab 20 Uhr. Es ist ein Auftritt für Hundehalter und Hundeliebhaber. Der vor allem durch die 2007 angelaufene SWR-Serie „Der Hundeversteher“ bekannte Holger Schüler kommt mit seinem aktuellen Programm „1, 2 oder 3“ ins Gloria-Theater. Bereits mit seiner vorherigen Bühnenshow „Wir verstehen uns“ hat Schüler tausende Menschen in ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz begeistert.

Mit dem Programm “Best of Live“ kommt Spider-Murphy-Band-Frontmann Günther Sigl nach Bad Säckingen und präsentiert einen groovigen, mitreißenden und auch bewegenden Streifzug durch sein Musikerleben und die Musikgeschichte tags drauf, also am Sonntag, 17. November. Showbeginn ist um 18.30 Uhr. Wer kennt es nicht? “Skandal im Sperrbezirk“ und “Schickeria“ – diese 80er-Hits haben hierzulande gewaltig Furore gemacht. Nun, rund vier Jahrzehnte später, bringt Günther Sigl auch diese goldenen Titel mit auf seine aktuelle Solo-Tour “Best of Live“ – aber dazu noch viel, viel mehr.

Für diese beiden Veranstaltung am 16. November und am 17. November im Gloria-Theater verlost der SÜDKURIER jetzt jeweils 1X2 Eintrittskarten unter seinen Lesern. Je nachdem, zu welche Veranstaltung Sie wollen, einfach das Stichwort „Hundeflüsterer“ oder „Sperrbezirk“ mit Ihrem Namen, Ihrer Adresse und Telefonnummer senden an: SÜDKURIER Redaktion, Hauensteinstraße 60, 79713 Bad Säckingen. Oder per Fax an: 07761/56 04 51 90, per E-Mail an saeckingen.redaktion@suedkurier.de. Einsendeschluss ist nächsten Mittwoch, 13. November, 12.Uhr. Die Gewinner werden telefonisch benachrichtigt.