Wer hat die Chance auf eine von rund 20 Rollen im neuen Musical „Tommy Tailors Traumfabrik“, das am 17. Oktober 2020 im Gloria-Theater in Bad Säckingen Premiere feiern wird? Am Samstag, 31. August, findet im Gloria-Theater das letzte Casting statt. An diesem Tag trifft die Jury um den Komponisten und Intendanten des Musicals, Jochen Frank Schmidt, Produzent Alexander Dieterle und Choreografin Vanessa Vario die Entscheidung, wer die rund 20 Rollen im neuen Musical erhält.

Diese Bewerber sind beim Casting im Juli im Gloria-Theater in Bad Säckingen bereits eine Runde weiter gekommen, aber werden sie es auch in die Endrunde schaffen und bei der finalen Entscheidung eine der begehrten Rollen im neuen Musical erhalten? | Bild: Marion Rank

Und noch jemand darf mitentscheiden: Zehn SÜDKURIER-Leser. Der SÜDKURIER verlost exklusiv für dieses letzte Casting im Gloria-Theater unter seinen Lesern fünfmal zwei Karten. Die Gewinner dürfen das Casting als Zuschauer begleiten und am Ende gemeinsam mit der Jury darüber abstimmen, wer die begehrten Rollen in „Tommy Tailors Traumfabrik“ erhält. SÜDKURIER-Leser können sich mit ihrer Abo-Nummer und unter dem Stichwort „Tommy Tailors Traumfabrik“ bis zum 28. August bewerben.

Sie bekommen Verstärkung bei der Entscheidung, welche Bewerber aus allen Castings eine der begehrten rund 20 Rollen im neuen Musical „Tommy Tailors Traumfabrik“ erhalten: Die Jury, bestehend aus Choreografin Vanessa Vario, Komponist und Intendant Jochen Frank Schmidt sowie Produzent Alexander Dieterle (von links). | Bild: Marion Rank

Das neue Musical ist eine Mischung aus Fantasy, Märchen, Illusion und Zauberei, mit einem Stück weit Realität und spielt in der fantastischen und skurrilen Welt „Immerwo“. Die Theaterbesucher begegnen unter anderem Einhörnern, Schweinhörnern (halb Schwein, halb Einhorn), Traumfeen, Zauberern, knuffigen Monstern und anderen aberwitzigen Wesen, die nächtens durch unsere Träume geistern. In „Nimmerwo“ werden in großen Traumfabriken aufwendig und mit viel Liebe Träume hergestellt, die Nacht für Nacht zu den Menschen fliegen, um von ihnen geträumt zu werden. Doch ausgerechnet Tommy Tailors Traumfabrik, eine der größten, steckt in großen Schwierigkeiten und damit das ganze Land „Immerwo“. Die Träume sind in großer Gefahr.

Mit „Tommy Tailors Traumfabrik“ erwartet die Besucher ein besonderes Musical, denn Jochen Frank Schmidt, Alexander Dieterle und Vanessa Vario gehen erstmals neue Wege in einem ihrer Musicals. Die Besucher sollen gänzlich in die Geschichte voller Fantasy, Märchen und Zauberei eintauchen. Und damit dieses Vorhaben auch gelingt, erhalten sie Unterstützung von zwei Großen ihres Fachs: Thomas Fröschle, Illusionist und Zauberkünstler, auch bekannt als „Topas“, sowie von Zaubertrickerfinder Andreas Meinhardt, der Zaubertricks für die großen Magier erfindet, darunter unter anderem auch für die bekannten Ehrlich Brothers.

Premiere des Musicals wird am 17. Oktober 2020 gefeiert, der Vorverkauf startet am 17. Oktober 2019, geplant sind vorerst 16 Vorstellungen.