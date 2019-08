Es darf wieder gehandelt und nach Schnäppchen gestöbert werden: Am Samstag, 12. Oktober, ist wieder SÜDKURIER-Flohmarkt auf der Wiese bei der SÜDKURIER-Redaktion in der Hauensteinstraße in Bad Säckingen.

Der Flohmarkt beginnt um 8 Uhr und läuft bis 16 Uhr. SÜDKURIER-Abonnenten können sich exklusiv für einen Standplatz auf dem Flohmarkt bewerben. Auch bei der nächsten Auflage entscheidet wieder ein Losverfahren, wer einen der 80 begehrten, kostenlosen Standplätze bekommt. Die SÜDKURIER-Flohmärkte haben sich schon vor vielen Jahren als feste Institution in der Trompeterstadt etabliert und sind sowohl bei den Besuchern als auch bei den Anbietern ein beliebter Treffpunkt geworden.

Denn bei den Anbietern handelt es sich ausschließlich um Privatpersonen und keine gewerblichen Verkäufer. Trotzdem lässt das Angebot an den einzelnen Tischen keine Wünsche offen. Liebhaber alter Schallplatten, von Geschirr, Spielsachen oder Bücher werden fündig. Mitunter ist Bekleidung für Kinder, Damen und Herren zu finden und immer für ein Schnäppchen gut. Gewünscht ist unbedingt, dass um den Preis gefeilscht wird.

Natürlich sind auch wieder die Aerobic-Frauen des RSV Wallbach dabei, die sich mit Gegrilltem, aber auch mit Kaffee und selbst gebackenem Kuchen um das leibliche Wohl der Gäste kümmern. Selbstverständlich gibt es auch wieder Sitzplätze für einen gemütlichen Plausch rund um den Grillstand.

Die Anmeldung

Wer sich einen Standplatz auf dem SÜDKURIER-Flohmarkt sichern möchte, kann sich ab heute, Mittwoch, 28. August, per E-Mail (saeckingen.redaktion@suedkurier.de) oder per Fax unter der Faxnummer 07761/56 04 51 90, bewerben. Wichtig sind neben dem Vor- und Nachnamen und der vollständigen Adresse mit der Telefonnummer, auch die korrekte Abo-Nummer. Nur so kann die Bewerbung berücksichtigt werden. Man kann auch persönlich in der Geschäftsstelle der SÜDKURIER-Redaktion in der Hauensteinstraße vorbeikommen. Telefonische Anmeldungen werden nicht entgegengenommen. Am Ende der zweiwöchigen Anmeldefrist werden die Plätze verlost, und die Teilnehmer erhalten schriftlich die Info mit der Stellplatznummer. Der Flohmarkt beginnt am Samstag, 12. Oktober, um 8 Uhr. Ab 6 Uhr können die Plätze bezogen.