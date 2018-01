Bad Säckingen SBG will Service-Center schließen

Bad Säckingen will im Tourismusamt künftig eine neue Mobilitätsagentur einrichten.

Der Kultur- und Sozialausschuss hat die Pläne der Stadt bei seiner Sitzung befürwortet. Hintergrund des Vorhabens sei die geplante Schließung des Service-Centers am Bahnhof durch die Südbadenbus GmbH (SBG), erläuterten Alexander Guhl und Amtsleiterin Gabriele Wöhrle-Metzger. Für die Arbeit in der Mobilitätsagentur soll eine neue Stelle im Tourismusamt geschaffen werden, die neben dem Fahrkartenverkauf auch die Vermietung von Elektrorollern an Urlaubsgäste übernehmen soll. „Mobilitätsagenturen werden vom Land gefördert“, so Guhl. Die Finanzierung wolle man sich zudem mit der SBG teilen. Für die Einrichtung etwa werde die SBG 65 Prozent der Kosten übernehmen. Rund 15 000 Euro werde die Stadt tragen. Bei den Personalkosten seien die Verhandlungen noch im Gange.