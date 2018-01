Bad Säckingen, Waldshut-Tiengen Ruth Cremer-Ricken kritisiert OB Franks persönliche Jahresbilanz: Nur die halbe Wahrheit

In seiner persönlichen Jahresbilanz stellt sich Waldshut-Tiengens OB Philipp Frank ein gutes Zeugnis aus. Doch Grünen-Kreisrätin Ruth Cremer-Ricken will dies nicht einfach so stehen lassen. Gerade im Hinblick auf Franks Arbeit als Vorsitzender der Gesellschafter der Spitäler Hochrhein GmhH macht sie massive Fehler aus.

Bad Säckingen (msb) Die positive Jahresbilanz, die Waldshut-Tiengens Oberbürgermeister Philipp Frank jüngst im Hinblick auf seine Arbeit gezogen hat, stößt auf harsche Kritik von Grünen-Kreisrätin Ruth Cremer-Ricken. Sie attestiert Frank allenfalls gute Arbeit bezüglich der Stadt Waldshut-Tiengen. Als Vorsitzender der Spitäler Hochrhein GmbH, und damit als Verantwortlicher für die Krankenhausversorgung im Kreis, sehe die Sache anders aus. Die Wirtschaftsberichte seit der Schließung der Bad Säckinger OPs lägen noch immer nicht vor. Entsprechend fehle auch komplette Jahresabschluss 2016. Für Bad Säckingen eingegangene Bewerbungen seien nicht beantwortet worden. Zweifel an der sorgfältigen und verantwortungsbewussten Arbeit der Gesellschafterversammlung und deren Vorsitzendem seien also angebracht. Jetzt sei die Schließung des Spitals Bad Säckingen vollzogen und die künftige medizinische Grundversorgung der Menschen jenseits der Stadtgrenzen von Waldshut-Tiengen ungeklärt. "Der sehr fragwürdige Umgang mit Haus und Belegschaft in Bad Säckingen hat tiefe Demütigungen und Verletzungen in der Belegschaft und Bevölkerung des westlichen Kreises erzeugt", so Cremer-Ricken weiter. Der Standort für das neue Zentralkrankenhaus im Nachbarkreis Lörrach liege so, dass es für die meisten Bewohner des Altkreises Säckingen innerhalb von 30 Minuten erreichbar sein werde. Die Fahrzeiten werden mit jedem neu gebauten Autobahnabschnitt kürzer. „Diese Zusammenhänge werden im Altkreis Waldshut völlig ignoriert“, zeigt sich Cremer-Ricken verständnislos. Gelingt es nicht, eine "Befriedung innerhalb des Kreises Waldshut" zu schaffen, werde dem geplanten Zentralkrankenhaus die Grundlage für einen wirtschaftlichen Betrieb fehlen, weil ein wesentlicher Bevölkerungsteil als potenzielle Patienten abgewandert sind. Abgesehen davon seien deutlich weniger Mitarbeiter mit nach Waldshut gegangen als vom Geschäftsführer und Gesellschafterversammlung vorgesehen hätten, so Cremer-Ricken. Diese fehlten dann, wenn das Zentralklinikum eröffnet werden. All das sei OB Frank und seinem Gemeinderat aber augenscheinlich egal. Diese wollen sich einfach nur aus der Verantwortung verabschieden.