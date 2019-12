von Hildegard Siebold

Drei Tage Lichterglanz bietet der große Weihnachtsmarkt in Bad Säckingen am zweiten Adventswochenende. Rund 80 Anbieter laden bis Sonntag zum Geschenkekauf ein.

Adventsdekoration in vielen Varianten gibt es auf dem Bad Säckinger Weihnachtsmarkt. | Bild: Hildegard Siebold

Vereine offerieren kulinarische Spezialitäten und auf der Bühne geben sich Chöre und Musikanten ein Stelldichein.

Rahmfladen mit Käse aus dem Holzofen gehören zum kulinarischen Angebot auf dem Münsterplatz. | Bild: Hildegard Siebold

Am Freitag ist der Markt bis 21 Uhr geöffnet, am Samstag von 10 bis 21 Uhr und am Sonntag von 11.30 bis 18 Uhr.