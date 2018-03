Bad Säckingen Rummel zum Fridolinsfest: Nostalgisch-schön

Dass eine Veranstaltung zur Abwechslung mal wieder klassisch schön als "Rummel" beworben wird, wärmt das Herz unseres Nachtwächters Hans-Martin Vögtle. Und es weckt nostalgische Erinnerungen an die eigene Jugend.

Auf den Hinweisschildern bezüglich des Vergnügungsparks zum Fridolinsfest ist mir neurotisch-nostalgischem Nachtwächter mal etwas Schönes aufgefallen. Auf den Plakat-Tafeln steht nämlich wieder „Rummel“ anstelle der hochtrabenden Worthülse „Großvergnügungspark“. Nein, da steht tatsächlich wieder „Rummel“. Das klingt irgendwie richtig retro, charmant und sogar historisch.

Rummel, das war für uns in den 1960-er Jahren noch etwas richtig Besonderes, fand immer an Fridlini und an Chilbi statt. Da gaben uns die Eltern fünf Mark, damals ein Vermögen. Damit konnte man einen ganzen Mittag auf dem Rummelplatz verbringen, Kettenkarussell fahren, so lange an den anderen Sitzen herumzerren bis einen das Personal verjagt hat. Man konnte stundenlang Autoscooter fahren mit Frontalkarambolagen bis man auch hier vom Personal des Fahrgeschäftes verwiesen wurde. Da waren die manchmal ganz schön pingelig. Später, so mit zwölf oder dreizehn, war man schon Kavalier und lud die Angebetete stolz in den Autoscooter ein, um eng aneinander geschmiegt zu sitzen und um zu zeigen wie toll man schon fahren konnte. Heute würde niemand mehr neben mir sitzen können, geschweige denn wollen.

Der Höhepunkt war aber, wenn man der Auserwählten an der Schießbude eine Plastikrose zu erkämpfen versuchte, bis man vom Schießbudenbesitzer verjagt wurde, weil der es als gefährlich empfand, wie man mit dem Luftgewehr herumfuchtelt. Da war der richtig humorlos. Am Ende lud man die Holde zur Zuckerwatte ein, wenn sie annahm, war man dann quasi verlobt. Am Abend waren dann immer noch fünfzig Pfennig übrig, das hat dann für eine Tüte Magenbrot für den Heimweg gereicht.

