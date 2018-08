von Nina Witwicki (niwi)

Im Notfall Ruhe bewahren, die 112 wählen und sich auf die fünf W's konzentrieren: Was ist passiert? Wo befindet man sich? Wie viele Beteiligte? Welche Verletzungen? und Warten auf Rückfragen. Acht Kinder des Kinderferienprogramms in Bad Säckingen sind nach ihrem Nachmittag beim Deutschen Roten Kreuz absolute Experten in Sachen Erste Hilfe und wissen fortan sehr genau, was im Ernstfall zu tun ist.

Acht Kinder lernen beim DRK die richtigen Handgriffe für den Notfall. | Bild: Nina Witwicki

Im Haus des DRK-Kreisverbands Bad Säckingen ist allerlei Spannendes zu entdecken: Rettungswagen, Krankenwagen, Tragen, die Büro-, Umkleide- und Ruheräume der Sanitäter und Utensilien wie Verbände, mobile EKG-Geräte, Spritzen und vieles mehr. „Ich fand heute alles sehr interessant, weil ich irgendwann mal Sanitäterin werden möchte. Es ist toll, wenn man anderen Menschen das Leben retten kann, wenn sie in Not sind“, sagt Lena Deklerski, 14 Jahre. Sie ist eines von acht Kindern, die gemeinsam mit den Notfallsanitäterinnen Sandra Engel, 34 Jahre und Alice Schnepel, 21 Jahre, im Rahmen des Kinderferienprogrammes die Arbeit eines Sanitäters in der Rot-Kreuz-Straße erkunden.

Unterschied zwischen Rettungs- und Krankenwagen

Die Kinder lernen, dass es einen Unterschied zwischen Kranken- und Rettungswagen gibt und die Wagen auch mit unterschiedlichen medizinischen Geräten ausgestattet sind. Denn mit einem Krankenwagen werden hauptsächlich geplante Transporte von nicht akut bedrohten Patienten durchgeführt, während ein Rettungswagen vermehrt für Notfalleinsätze eingesetzt wird.

Die Kinder lernen beim DRK auch wie man ein Verband richtig anlegt. | Bild: Nina Witwicki

Die Notfallsanitäterinnen zeigen den Kindern auch wie sie mit Hilfe eines Stethoskopes den Herzschlag eines Menschen hören können, wie mit einem EKG der Blutdruck gemessen wird, wie eine Transporttrage zu handhaben ist und wie der Funk in einem Rettungswagen funktioniert. „Am besten hat mir gefallen, dass jeder Mal mit der Trage herumfahren durfte und dass wir gelernt haben, welche Nummer der Notruf hat und wie man einen Verband macht“, sagt Leon Blattmann (sieben Jahre) vollauf begeistert. Sandra Engel erklärt den Kindern, dass es sehr wichtig ist zu helfen, wenn ein Mensch in Not ist.

Die Ferienkinder können sich auch selbst in einen Rettungswagen legen. | Bild: Nina Witwicki

Nach der Theorie folgt die Praxis: Das Verbinden von einer Wunde, das korrekte Anbringen eines Pflasters und wie legt man eine Person in die stabile Seitenlage. Munter legen die acht kleinen Schnupper-Sanitäter los, verbinden sich gegenseitig die Hände und kleben sich Pflaster auf Stirn, Finger oder Hand. Paul Planko (neun Jahre) und Alyssa Blattmann (sechs Jahre) sind sich am Ende einig: „Am allerbesten war es zu hören wie schnell ein Herz schlägt.“ Nach zweieinhalb Stunden ist der lehrreiche Aufenthalt beim DRK vorüber und die Kinder sind bestens auf eine Notsituation vorbereitet.

