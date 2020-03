von Christiane Pfeifer

Bei der Mitgliederversammlung des Ruderclubs Bad Säckingen wurde Wolfgang Tritschler zum neuen Kassierer gewählt. Zuvor hatte Luise Mülhaupt die Kasse 18 Jahre betreut. „Was wir in den letzten Jahren geleistet haben, ist phänomenal“, lobte der Vorsitzender Frank Tilmann. Die 38 Anwesenden wählten den kompletten Vorstand für zwei Jahre. Dieser blieb bis auf eine Ausnahme in der gleichen Formation bestehen. „Du warst immer sehr genau mit den Abrechnungen, aber hattest für sinnvolle Maßnahmen immer ein offenes Ohr“, verabschiedete Tilmann die langjährige Kassiererin Luise Mülhaupt. Sie wurde für ihren langjährigen Einsatz zum Ehrenmitglied ernannt. Mülhaupt gab den Dank an die Mitglieder zurück: „Jeder hat sich eingebracht und mich unterstützt.“ Als neuer Kassierer wurde Wolfgang Tritschler gewählt.

Als Ehrenmitglied wurde Christian Meier aufgenommen, er hatte zwölf Jahre das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden inne: „Er ist unser Bindeglied zur Schweiz“, so Tilmann. In einer gesonderten Sitzung möchte sich der Ruderclub über die Neugewinnung von jungen Mitgliedern kümmern. „Wir brauchen für die Jugendlichen ein festes Trainerteam und eine intensive Begleitung, die Boote müssen gestellt werden und jemand muss sie zu der Regatta begleiten“, so Tilmann.

Der Verein Der Ruderclub Bad Säckingen wurde 1956 gegründet, Vorsitzender ist Frank Tilmann. Aktuell sind 116 Mitglieder aktiv am Rudern. Der Jahresbeitrag für Erwachsene beträgt 220 Euro zusätzlich Arbeitsablöse, ein Teil des RCS-Beitrags. Dieser wird bei zehnstündigem Arbeitseinsatz auch anteilmäßig erstattet. Weitere Informationen im Internet (www.ruderclub-bad-saeckingen.de).

Jugendvertreterin Alina Matthey sprach sich für die Neugewinnung von Jugendlichen aus. Ein Mitglied betonte: „Wenn wir wieder Jugendliche aufnehmen, müssen auch die zusätzlichen Kosten im Blick sein, braucht es neue Boote und wie sieht es mit dem Regattabetrieb aus“, so die Fragen der Anwesenden. Tilmann setzt zur Klärung und Ideenfindung eine weitere Sitzung an.

Training auch im Winter möglich

Besonders dankbar sind die Mitglieder über die Möglichkeit, auch im Winter zu trainieren. Dies ist durch den im Jahr 2016 erstellten Anbau möglich. Zweimal pro Woche finden im Fitnessraum Treffen statt. Tilmann bedankte sich bei den Wintertrainern Maren Schäpers, Nico Zalbertus, Alina Matthey, Sabine Puhl und Valentina Zalbertus. „Vielen Dank auch an die großzügige Geste unserer Übungsleiter, die ihre Aufwandsentschädigung wider zurückspenden.“

Das gleiche galt für die Sommertrainer Jutta Della Vite, Daniela Butz, Clemens Nieke, Kerstin Böhme, Jean-Luc Humbelt, Andreas Kaiser und Nico Zalbertus. „Wir haben wieder einige Wanderfahrten geplant“, gab Nico Zalbertus bekannt. Um an den Fahrten teilnehmen zu können, müssen die Mitglieder einen Steuermannslehrgang absolvieren, dieser findet am 25. und 26. Juli mit Prüfung statt. Zalbertus freut sich auch über sportliche Veranstaltungen: „Der Bilac ist für uns ein fester Termin in diesem Jahr.“