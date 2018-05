Bad Säckingen Rosemarie Vögtle feiert am 20. Mai ihren 90. Geburtstag in Bad Säckingen

Rosemarie Vögtle feiert am 20. Mai ihren 90. Geburtstag in Bad Säckingen

Rosemarie Vögtle ist immer noch wissenshungrig und hält sich mit Zeitungslesen geistig fit. Am 20. Mai feiert sie ihren 90. Geburtstag.

Bad Säckingen (pro) Rosemarie Vögtle feiert am morgigen Sonntag ihren 90. Geburtstag. Die in Freiburg geborene Jubilarin ist noch überaus körperlich und geistig fit. So versorgt sie nicht nur ihren gepflegten Haushalt weitgehend selbst, sondern lädt vielfach auch Kinder und Enkel zum genussvollen Essen ein. Dass sie stets mit Neuigkeiten versorgt ist, dafür sorgt der SÜDKURIER, den sie schon seit über einem halben Jahrhundert liest, aber auch an ihrem Computer sitzt, um immer auf dem neuesten Wissensstand zu sein.

Wenn Rosemarie Vögtle aus ihrem Leben erzählt, dann sind viele Eindrücke aus der Kriegszeit dabei. In der Nähe von Bremen wohnte die Familie. Gleich viermal wurden sie ausgebombt und erlebten dann den Rest des Krieges in einer Baracke am Tegernsee. Nach der Hochschulreife studierte sie Hauswirtschaft, ehe sie 1951 ihren Mann Walter heiratete Drei Kinder kamen auf die Welt. Berufliche Gründe des Mannes, er wechselte zur Straßenmeisterei in Bad Säckingen und war zum Abschluss des Berufslebens Oberamtsrat, gaben den Ausschlag, dass 1959 die Trompeterstadt zum Wohnsitz wurde und 1960 in das Eigenheim in der Ludwig-Herr-Straße eingezogen werden konnte.

Wenn man Rosemarie Vögtle nach den schönen Dingen in ihrem Leben befragt, dann erklärt sie, dass nach der Hochzeit stets das Familienleben im Vordergrund stand. Viel Zeit verbrachte man auch am eigenen Weiher in Rickenbach. Nach dessen Aufgabe im Jahre 1978 wurde ein Wohnwagen angeschafft und mit diesem besonders viel am Gardasee die Ferienzeit verbrachte aber auch gerne Dänemark besucht wurde.

Zu den schönen Zeiten zählt Rosemarie Vögtle aber auch ihre Tätigkeit bei der Caritas in Bad Säckingen. Von 1972 bis 1994 regelte sie den Einsatz für das Essen auf Rädern, ehe sie im Ruhestand ehrenamtlich selbst Kunden mit Kulinarischem belieferte. Schöne Stunden, so die Jubilarin, habe sie auch beim Kegeln in Öflingen erlebt und mit Freundinnen Urlaubsreisen gemacht. Viel trug sie mit ihrem Klavierspiel zur guten Unterhaltung bei und immer noch trifft sie sich einmal im Monat mit Gleichaltrigen, wobei natürlich die Teilnehmerzahl stetig sinke. Langeweile kennt die 90-jährige nicht. Viel sitzt sie an ihrem PC, spielt da auch Skat und führt viel Computerkontakt mit Gleichgesinnten, vergisst aber auch nicht, wenn auch mit dem Rollator, einen Spaziergang zu machen, während sie in die Stadt mit ihrem E-Mobil fährt.

Schön sei aber auch, so die Jubilarin, dass sie sich auch im hohen Alter auf ihre Kinder mit ihren Partnern verlassen könne. Da sie selber mit dem Auto nicht mehr fahre, nur noch mit ihrem Elektromobil unterwegs sei, sei neben einem im Haus lebenden Sohn auch stets die Schwiegertochter bereit, sie zu unterstützen. Die Gratulanten-Schar wird am morgigen Sonntag recht groß sein. So werden sich sicherlich viele Freunde den guten Wünschen der drei Kinder und den fünf Enkelkindern mit ihren Partnern anschließen.