Bad Säckingen Rollerfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Bad Säckingen – Ein 57 Jahre alter Rollerfahrer wurde am Montagmittag bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Laut Polizeibericht ereignete sich der Unfall gegen 15 Uhr an der Einmündung der L 154 zur B 34/A 98. Eine von Murg herkommende 80 Jahre alte Frau beabsichtigte nach links in Richtung Obersäckingen auf die bevorrechtigte Bundesstraße einzufahren. Dabei übersah sie den Rollerfahrer, der von der Autobahn kommend gerade im Begriff war, an der Einmündung links nach Murg abzubiegen. Der Renault der Frau kollidierte mit dem Roller. Der Rollerfahrer stürzte in der Folge auf die Straße und zog sich Prellungen und Schürfungen zu. Nachdem sich die Beteiligten zunächstt an der Unfallstelle geeinigt hatten, wurde im Nachgang dann doch die Polizei verständigt. Der entstandene Sachschaden dürfte bei mehreren tausend Euro liegen.