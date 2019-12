von Christiane Pfeifer

Musik nicht nur für Leute mit langen Haaren spielte die Coverband von AC/DC am Freitagabend im Gloria-Theater. Die fünf Musiker Wolfgang „Wolle“ Eckstein, Volkmar „Volki“ Severin, Massimo „Massi“ Leone, Dieter „Dieda“ Zug und Mathias „Lemmy“ Kiener boten einen authentischen Rock-Abend. Ein buntgemischtes Publikum fand sich im Gloria zusammen, Eltern mit ihren Teenagern rockten an diesem Abend ebenso zusammen wie die Generation über 50. Hartgesottene AC/DC Fans mit Bandshirts und zerschlissenen Jeans sorgten für das richtige Festivalgefühl.

Für die Band war es der erste Auftritt in Bad Säckingen, insgesamt hat die Coverband bereits über 20 Jahre Erfahrung. „Unsere 500 Kilometer lange Anfahrt hat sich gelohnt, ihr seid der Hammer“, so Sänger Massimo Leone zum Publikum.

In Sachen Bühnenpräsenz steht Volkmar Severin dem Original AC/DC Gitarristen Angus Young in nichts nach. Gerade seine Gitarrensoli und das Wechselspiel mit dem Publikum wurden mit viel Applaus und Zurufen gewürdigt. Saßen die Gäste während des ersten Teils des Abends noch, so änderte sich das später. Sänger „Massi“ betrat stilecht mit dem Dudelsack die Bühne und blies zu „It‘s a long way to the top“. Seine leuchtenden Teufelshörnchen verschenkte „Volki“ nach dem Song „Highway to hell“ einem Jungen in der ersten Reihe. Auch sonst waren die fünf Bandmitglieder sehr kontaktfreudig und boten Rock zum Anfassen.

Die riesige „Rosie“-Figur, die mit ihren überproportionierten Rundungen über die Bühne tanzte, war ein weiterer optischer Höhepunkt. Die Band zelebrierte ihren Auftritt mit großer Leidenschaft und vollem Körpereinsatz. So läutete „Massi“ die Höllenglocke zu „Hells Bells“ so laut, dass die Sitze vibrierten. Die Band drehte zu „Thunderstruck“ noch einmal richtig auf, das Publikum sang beim Refrain lautstark mit. Sechs Frauen aus dem Publikum tanzten zu „The Jack“ auf der Bühne und erhielten einen extra Applaus und jeweils einen Handkuss von „Volki“.

Als erste Zugabe wurden die fünf Band Mitglieder lautstark zu „TNT“ aufgefordert. „Aber das Stück kennt ihr doch schon alle“, so Massi scherzhaft. Mit „For those about to rock“ und den Salut-Schüssen aus den zwei Kanonen endete die Show buchstäblich mit einem Knall. Die Tourdaten und nähere Informationen zur Band gibt es auf der Homepage: www.ac-dx.de.