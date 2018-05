Bad Säckingen Rock 'n' Roll & Boogie-Woogie-Nacht am Samstag im Kursaal Bad Säckingen

Bei der siebten Rock 'n' Roll & Boogie-Woogie-Nacht im Kursaal spielen zwei Bands fünf Stunden lang Hits aus den 50er bis 70er Jahren.

Zum siebten Mal sind am morgigen Samstag die beiden Basler Iris Wahl und René Tschudin Gastgeber der Rock 'n' Roll & Boogie-Woogie-Nacht im Kursaal.

Zwei Bands spielen fünf Stunden lang Hits aus den 50er bis 70er Jahren. Dazu gibt es ein Rahmenprogramm mit Tanzshows der Power Rock Dancer aus Basel, Kleidungsprämierung 40er bis 60er Style mit tollen Preisen, eine Tombola, Stände und Bewirtung. Der eigentliche Startschuss fällt aber schon am Nachmittag mit Bar und Ständen und Boogie-Woogie-Workshops. Ab 15 Uhr ist das Foyer des Kursaals für Interessierte geöffnet.

Am Abend spielen dann ab 19.30 Uhr mit The 6 Fireballs und The Wild Bobbin' Baboon zwei Spitzenbands im Wechsel bis um 1 Uhr. Die Rock 'n' Boogie-Band The 6 Fireballs aus Tschechien bringen Lieder im authentischen Sound und mit explosiver Bühnenshow. Der Rock 'n' Roll der Band The Wild Bobbin' Baboons ist handgemacht, mitreißend und energiegeladen, und immer mit einem Augenzwinkern. Karten im Vorverkauf gibt es bei www.reservix.de oder bei Iris Wahl, Telefon 0041/791 53 61 44, oder per E-Mail (wahi@gmx.ch).