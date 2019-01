von Hans-Walter Mark

Seit fünf Jahren übt Friedrich Schupp das Amt des Ortsvorstehers von Rippolingen aus. Nach dieser Legislaturperiode wird er sich aus Altersgründen nicht mehr zur Wahl stellen. Während die körperliche Belastbarkeit und die Beweglichkeit abnehmen, schleicht sich zunehmend eine dem Alter geschuldete Vergesslichkeit ein, nennt schmunzelnd Schupp zwei Gründe für seinen Entschluss aufzuhören. Im Jahre 1992 zog das Ehepaar Schupp nach Rippolingen. Aufgrund seines Ehrenamtes als Präsident des deutschen Boxverbandes fehlte ihm anfangs die Zeit am Leben im Dorf teilzunehmen, beziehungsweise einem Verein beizutreten. Während der meisten Wochenenden war er für den Boxverband unterwegs. Nach dieser zeitlich sehr anstrengenden Zeit lernte er die Bewohner von Rippolingen kennen und schätzen und es entstanden Freundschaften.

Rückblick auf fünf Jahre

Vor fünf Jahren beschloss er sich auf der Liste der CDU für den Ortschaftsrat zu kandidieren. “Ich war sehr verwundert über den großen Stimmenanteil“ freut sich Schupp zurückblickend und er zog in den Ortschaftsrat ein. Als Verwaltungs- und Finanzfachmann erfüllte Schupp alle wichtigen Voraussetzungen für die Aufgabe des Ortsvorstehers. Und da er die Anfrage des bis dahin amtierenden Ortsvorstehers Thomas Gehr positiv beschied, hatte Schupp jetzt als Lokalpolitiker eine total anders geartete Herausforderung zu bestehen. “Dasein für den Bürger und nicht umgekehrt, mit den Mitmenschen sachlich, ehrlich und reell schwätze und keine Mauschelei“ unter dieses Leitbild sagt Schupp, habe er seine Politik gestellt. Zu einem erfolgreichen politischen Handeln gehört laut Schupp auch eine gute Vorbereitung, Gestaltungsspielraum zuzulassen sowie vom anderen nur das zu verlangen, was für die andere Seite machbar ist. Im grünen Bereich bezeichnet er die Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat und der Stadtverwaltung. Große Unterstützung erhielt er von seiner kompetenten Mitarbeiterin Heidi Fischer.

Kollegiale Atmosphäre

Im Ortschaftsrat sah sich Schupp als Ortsvorsteher anerkannt und geachtet. Meinungsverschiedenheiten seien meist in kollegialer Atmosphäre gelöst worden und bei Ärger trank er zu Hause ein Viertele, und dann war die ganze Wut wie weggeblasen, erklärt er seine Methode mit diesem Problem umzugehen. Überhaupt viele Aufgaben eines Ortsvorstehers erledigte er von zu Hause aus. Blickt Schupp auf die letzten fünf Jahre zurück, so kann Rippolingen eine Zunahme der Bevölkerungszahl vermelden. Dies liegt auch an den neuerrichteten Häusern. Fertiggestellt wurde auch der Anbau an das Feuerwehrgerätehaus. Trotz langen Wartens erfüllt sich gerade eine wichtige Maßnahme, das Rathausdach wird saniert. Motivierend für seine Arbeit nennt Schupp das wohlwollende Verhalten der Einwohner ihm gegenüber. Was sich Schupp für den Ort wünscht ist in erster Linie die Sanierung der Straßen. Am Herzen liegt, so wie er es getan hat, die Vereine zu unterstützen. Für sich selbst wünscht sich Schupp zuerst Gesundheit. Auf jeden Fall wird er seine Mitgliedschaft bei den Senioren, die aufgrund seines Amtes teilweise zu kurz kam, wieder verstärkt nutzen.