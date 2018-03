Bad Säckingen Rippolingen will die unechte Teilortswahl abschaffen

Ortschaftsrat stimmt für Änderung des kommunalen Wahlverfahrens. Der Vertreter im Gemeinderat Bad Säckingen ist somit nicht mehr sicher garantiert. Das bedeutet: Ortsteil könnte künftig auch ohne Vertreter im Gemeinderat sein

Der Rippolinger Ortschaftsrat spricht sich mehrheitlich für die Aufhebung der unechten Teilortswahl aus. Dies war das Ergebnis der Ortschaftsratssitzung am Dienstagabend im Feuerwehrgerätehaus.

Vor der Abstimmung begründeten die Ortschaftsräte ihre Entscheidung. Gemeinderat Franz Stortz, der im Bad Säckinger Gemeinderat mit neun weiteren Stadträten die Aufhebung der unechten Teilortswahl beantragte, erläuterte die Gründe. So ist die Anzahl der Vertreter aus den Ortschaften durch die derzeitige Regelung beschränkt. Das bedeutet, Rippolingen stellt einen Gemeinderat. Weitere Vertreter können in den Gemeinderat nur über eventuell erzielte Ausgleichsmandate der jeweiligen Liste kommen. Durch die Anwesenheit der Ortsvorsteher in den Gemeinderatssitzungen, denen ein Rederecht zusteht, sieht Stortz die Interessen der jeweiligen Ortsteile gewahrt. Die Ortsvorsteher haben auch die Möglichkeit, über eine Liste ein Mandat zu erwerben. Thomas Fischer, der ebenfalls die unechte Teilortswahl beenden will, gab zu bedenken, dass aufgrund des komplexen und schwer durchschaubaren Wahlverfahrens bei den Kommunalwahlen, wie beispielsweise in Murg, vier Prozent der Stimmen ungültig waren und 20 Prozent verschenkt wurden. Die Ortschaftsräte forderte er auf, ihre Anliegen in den Fraktionen vorzutragen, wo sie sicherlich Unterstützung erfahren. Als weiteren Punkt führte er an, dass die Parteien jetzt die Möglichkeit haben, auch in den Ortsteilen nach Kandidaten für den Gemeinderat zu suchen. Ortsvorsteher Friedrich Schupp und Ortschaftsrat Martin Kramer, die ebenfalls für die Änderung des jetzigen Wahlverfahrens stimmten, ist der „gute Draht“ zur Stadtverwaltung und den einzelnen Gremien Garant, dass die Bedürfnisse der Ortschaften in angemessener Form berücksichtigt werden.

Einig waren sich alle Ortschaftsräte, dass die Ortsverfassung mit Ortsverwaltung und Ortschaftsrat als Ansprechpartner für die Bewohner der Stadtteile vor Ort wie bisher weiter bestehen muss. Lieber, wie bisher, eine stimmberechtigte Person für die Ortschaft Rippolingen sicher im Gemeinderat als vielleicht keine Vertretung – diese Ansicht vertrat die Ortschaftsrätin Karin Butz-Laule. Sie konnte dem Abstimmungsverhalten ihrer Kollegen nicht folgen und war dafür, die unechte Teilortswahl beizubehalten.