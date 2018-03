Bad Säckingen Rheumaliga Bad Säckingen bleibt weiterhin ohne Vorstandsspitze

Die Vorstandsspitze der Rheumaliga Bad Säckingen bleibt weiterhin vakant. Zudem herrscht Mangel an Therapeuten und Rheumatologen.

Noch immer plagen die Mitglieder der ARGE Rheumaliga Bad Säckingen die gleichen Nöte wie in den Jahren zuvor, wie sich bei der Mitgliederversammlung der ARGE Rheumaliga Bad Säckingen im Reha-Klinikum am Mittwoch zeigte. Seit dem plötzlichen Tod des Vorsitzenden des Sprecherrates, Roland Baumgartner im Jahr 2016, ist dessen Amt nach wie vor vakant. Ebenso das Amt des Stellvertreters. Zudem herrscht Mangel an Therapeuten und Rheumatologen. Dass nicht nur ältere Menschen von Rheuma betroffen sind, zeigen laut Kathrin Ivenz, Sozialfachkraft Rheumaliga Baden-Württemberg, Bereich Südbaden, aktuelle Zahlen. So sind bei einem Mitgliederstand von landesweit 68 583 Personen, alleine 1468 unter 40 Jahre alt. Davon sind 33 Mitglieder bis zu 13 Jahre alt, 74 im Alter zwischen 14 und 19 Jahren und 1361 zwischen 20 und 39 Jahren. Rund 3000 Ehrenamtliche und elf hauptamtliche Mitarbeiter kümmern sich um die Anliegen der Rheumakranken.

Kathrin Ivenz zeigte sich bei der Hauptversammlung enttäuscht, dass die Vorstandsämter nach wie vor vakant sind. „Ein so tolles, eingespieltes Team und das ohne Vorsitzende“, lobte sie die verbliebenen Mitglieder des Sprecherrates und deren hervorragende, ehrenamtliche Arbeit. „Ohne sie könnten die Angebote in Bad Säckingen nicht aufrecht gehalten werden.“ Sie warb um Unterstützung des Teams: „Bei uns wird niemand ins kalte Wasser geschmissen.“ Das ebenfalls vakante Amt des Schriftführers hatte bereits im April 2017 Rita Stoll kommissarisch übernommen. Bei der Mitgliederversammlung wurde sie offiziell nachgewählt. Nach wie vor herrsche ein Mangel an Therapeuten, so Ivenz, denn nur bei ausreichend Therapeuten können alle Patienten mit einer Verordnung betreut werden. Zudem besteht die einzige Möglichkeit für die Ausführung der Wassergymnastik im Aqualon, da warmes Wasser benötigt werde. Die Nähe der Schweiz vermutet Ivenz unter anderem auch hinter dem Mangel an niedergelassenen Rheumatologen, die vonnöten wären.

Laut Gerd Döbelin, Sprecherrat, zuständig für die Einteilung Trockengymnastik, werden derzeit 17 Gruppen von 16 Gruppenbetreuern betreut, davon nutzen elf Gruppen mit je rund 18 Personen Therapieräume in der Hildastraße bei der Festspielgemeinde, eine Gruppe mit 15 Personen die Tennishalle, vier Gruppen á 20 Personen sind bei der Evangelischen Kirchengemeinde in Wehr. Insgesamt wurden 754 Therapiestunden im Jahr 2017 abgehalten. Elisabeth Lütte, zuständig für die Einteilung der Wassergymnastik, betreut seitens des Sprecherrates derzeit 25 Wassergruppen. Für 15 Personen gibt es bereits schon wieder eine Warteliste. In Bad Säckingen gibt es 13 Wassergruppen, vier in Wehr und zwei in Todtmoos. Neun Therapeuten betreuen die Trockengymnastik, 16 die Wassergymnastik. In Höchenschwand gibt es derzeit mangels Therapeuten keine Gruppe mehr, informierte Lütte.

Verabschiedet wurde Siegfried Lörracher aus Maulburg, Gruppensprecher Wassergymnastik seit dem Jahr 2000. In Abwesenheit verabschiedet wurde Annamaria Riegele aus Höchenschwand, die nach 20 Jahren als Gruppensprecherin Trockengymnastik aufhörte. Ivenz dankt dem Rehaklinikum für die lange Unterstützung und die Möglichkeit, den Pavillon kostenfrei für die Versammlungen nutzen zu dürfen.

Apothekerin Rebecca Bader referierte bei der Mitgliederversammlung über die verschiedensten Möglichkeiten der Selbstmedikation und was dabei beachtet werden muss.

Die Rheumaliga

Die Rheumaliga ist ehrenamtlich organisiert und hat 68 583 Mitglieder landesweit, davon 827 in Bad Säckingen. Landesweit gibt es 80 Arbeitsgemeinschaften in Baden-Württemberg, die regional tätig sind, eine davon ist in Bad Säckingen. Rund 3000 Ehrenamtliche und elf hauptamtliche Mitarbeiter kümmern sich um die Anliegen der Rheumakranken.