Bad Säckingen Rekordverdächtiger Einsatz der Aargauer Polizei

Am Samstagmorgen gab es Einbruchsalarm in Aarau. Eine halbe Stunde später hatte die Polizei im Fricktal bereits zwei Verdächtige geschnappt.

Die Aargauer Kantonspolizei hat schnell und effektiv zugegriffen: Am Samstagmorgen kurz nach 7.30 Uhr erhielt die Polizei Meldung über einen soeben verübten Einbruch im „Goldernquartier“ in Aarau. Die Kantonspolizei rückte aus. Rasch beteiligten sich mehrere Patrouillen an der Fahndung. Dann ging es Schlag auf Schlag. Einer Patrouille der Grenzwache fiel in Ueken im Fricktal ein deutsches Auto auf. Es wurde gestoppt und kontrolliert. Die Insassen, zwei Litauer im Alter von 40 und 45 Jahren ohne Wohnsitz in der Schweiz, wurden festgenommen. Der Jüngere war zudem mit Haftbefehl gesucht. Zur Durchführung der weiteren Ermittlungen eröffnete die Staatsanwaltschaft Lenzburg-Aarau eine Strafuntersuchung. Beide Festgenommenen wurden vorläufig inhaftiert, so die Polizei. Dauer der Aktion zwischen Alarm und Festnahmen: 30 Minuten.