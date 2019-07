von Brigitte Chymo

Die dritten Bad Säckinger Wirtschaftsgespräche am Dienstagabend im Kursaal zeigten Wege durch den Dschungel der EU-Förderprogramme für innovative Projekte und plädierten für Nachhaltigkeit im Dreiklang mit Ökologie, Ökonomie und Sozialem. Die Bestandsaufnahme zum Thema Nachhaltigkeit für Bad Säckingen zeigt, es ist jede Menge Luft nach oben.

Förderungen schwierig, aber lohnend

„Wir liegen in der Mitte Europas, diesen Standort sollten wir nutzen“, erklärte Bürgermeister Alexander Guhl zur Begrüßung anlässlich der dritten Bad Säckinger Wirtschaftsgespräche und quasi als Überleitung zur ersten Referentin. Maëva Pratlong von der Steinbeis 2i GmbH, einer wichtigen Anlaufstelle für innovative mittelständische Unternehmen in Baden-Württemberg, zeigte EU-Fördermöglichkeiten für Innovationen und Verbundprojekte auf. Denn sich in der Fülle der Förderprogramme zurechtzufinden, ist gar nicht so einfach.

Der Bürgermeister plädierte in Richtung Unternehmer, diese Programme zu nutzen: „Das ist oft zäh, aber der Erfolg ist doch gegeben“, so Guhl mit Blick auf das gemeinsame Mobilitätskonzept mit dem Schweizer Nachbarort Stein und Rheinuferentwicklung. Guhl rief auch die Begegnungsfonds der Trinationalen Metropolregion Oberrhein in Erinnerung.

Nachhaltigkeit wird immer wichtiger

Vom großen Europa in die Nachhaltigkeit vor Ort in Bad Säckingen ging es mit dem Vorsitzenden der Stadtoasen Bad Säckingen, Stefan Meier. Der Geograf zeigte angesichts von Klimakrise, Bodenerosion und Wasserkrise bewusst provokant die Notwendigkeit nachhaltigen Handelns und eines einfacheren Lebensstils auf. Bürgermeister und Räte vor Ort in den Kommunen haben für ihn eine wichtige Rolle bei der Umsetzung. Und das bürgerschaftliche Engagement: „Wenn nicht wir, wer dann?“

Seine Bestandsaufnahme für Bad Säckingen: Es gibt die Stadtoasen als gemeinschaftlich bewirtschaftete Fläche, die Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) im Awo-Kinderhaus Rhein-Au, den Fairteiler im Schlosspark und das Repaircafé.

Gegenentwurf zu Onlineriesen

Aber es geht noch mehr: „Wirtschaft sollte dem Gemeinwohl dienen“, so Meier und zeigte weitere Möglichkeiten für nachhaltige Projekte in Bad Säckingen auf. Zum Beispiel Mehrwegbecher anstelle Coffee-To-Go und als Gegenentwurf zum Onlineriesen Amazon einen lokalen Online-Handel mit Bringdienst. Der kommt dann nicht mit dem Auto, sondern mit dem Lastenfahrrad.

Das Saxophon-Ensemble der Jugendmusikschule begleitete den Abend musikalisch. Gleich zu Beginn des Abends hatte außerdem der neue Imagefilm von Jörger Media für die Stadt Bad Säckingen Premiere.