Der Grund für die Sperrung sei ein Gasleitungsbruch, schreibt das Ordnungsamt in einer Pressemeldung. Eine Umleitung in östlicher Fahrtrichtung über die Eggbergkreuzung zum Bahnübergang Waldshuter Straße sei entsprechend ausgeschildert. Aus allen anderen Fahrtrichtungen könne weiterhin in die Untere Flüh/Innenstadt eingefahren werden.