Bad Säckingen Realschüler ergründen die Geschichte von Verleger Hermann Stratz

Die zehnte Klasse der Werner-Kirchhofer Realschule Bad Säckingen hat sich auf Spurensuche in Bad Säckingen begeben. Sie erkundeten die Stationen des Verlegers Hermann Stratz in Bad Säckingen. Mit den gesammelten Informationen soll eine Rallye für Touristen entstehen – auch auf Englisch.

Die Schüler der drei zehnten Klasse der Werner-Kirchhofer Realschule arbeiteten dieser Tage ein Stück Geschichte der Stadt auf. Dank des Projekts „Verfolgung vor der Haustür“ des Arbeitskreises Landesgeschichte Baden-Württemberg hatten rund 65 Schüler Gelegenheit, Einblick in die Vergangenheit der Stadt zu nehmen. Im Mittelpunkt stand die Lebensgeschichte von Hermann Stratz, einem Bad Säckinger Verleger.

Hermann Stratz hatte in den Anfängen des Dritten Reichs den Mut, die Pressefreiheit zu vertreten, wurde von den Nationalsozialisten in Schutzhaft genommen und geriet aufgrund seiner kritischen Stellungnahmen und seiner Berichterstattungen immer mehr in Bedrängnis. Er starb am 26. Juli 1936 mit nur 33 Jahren. Hermann Stratz befand sich zu diesem Zeitpunkt in staatlichem Gewahrsam. Als Todesursache wurde Lungenentzündung angegeben. Der Obduktionsbericht enthielt aber mehrere Widersprüche, der Verdacht einer Vertuschung der tatsächlichen Todesursache ist sehr wahrscheinlich. Die Schüler der Englisch- und Geschichtslehrerin Michaela Boschert konnten im Obduktionsbericht mehrere Hinweise auf Kopfverletzungen als wahre Todesursache finden.

Heute ist der Verleger und Journalist Hermann Stratz ein Sinnbild für Zivilcourage, und die Badische Zeitung vergibt alle zwei Jahre den Hermann-Stratz-Preis an Personen, die sich für besondere Zivilcourage ausgezeichnet haben.

Michaela Boschert fand bei ihrer Recherche durch Zufall den Link zu der Sammlung. Sie sagt: „Ich möchte den Jugendlichen bewusst machen, dass die Verfolgung überall stattgefunden hat." Die Jugendlichen trugen an fünf Stationen in Bad Säckingen ihre Präsentationen vor. Startpunkt war das ehemalige Verlagshaus und die Druckerei von Hermann Stratz in der Rheinbrückstraße. Michaela Boschert regte mit Fragen die Jugendlichen zum Gespräch an. Eine Frage lautete zum Beispiel: „Wem ist die Gedenktafel hier schon einmal aufgefallen?“ Die zweite Station war das Rathaus, gefolgt von der Holzbrücke. Das Ende der Stadtrallye war auf dem Au Friedhof. Vor dem Familiengrab von Hermann Stratz wurde über den Begriff Schutzhaft diskutiert und darüber, was für Auswirkungen die Reichsbrandverordnung für die Familie Stratz hatte. Eine Schülerin fand heraus: „Die persönlichen Briefe konnten ohne Weiteres beschlagnahmt werden, ebenso wurden die Druckerei und die private Wohnung von Hermann Stratz durchsucht und seine persönlichen Notizen mitgenommen."

Die 15 Schüler der bilingualen Klasse der Werner-Kirchhofer Realschule werden ihre gesamten Informationen auch auf Englisch übersetzen und planen eine kurze Stadtrallye auch für Touristen.

Das Projekt

Der Landesbildungsserver möchte Lehrer aller Fächer und Schularten unterstützen. Die praxisnahen Unterrichtsmaterialien können sich Interessierte auf der Homepage (www.schule-bw.de) ansehen. Auch der Fall von Hermann Stratz – Ein Kampf für die Pressefreiheit – ist auf der Homepage zu finden.