von Hans-Martin Vögtle

Unsere Supermärkte in der Stadt laufen ja recht ordentlich, die vollen Parkplätze lassen diesen Schluss zu. Bei dem Supermarkt am Westende der Stadt blieb der von ganz schlauen Diskutanten befürchtete Verkehrsinfarkt vollkommen aus, die Parkplatzstituation ist völlig entspannt. Anders sieht es beim Supermarkt am Ostende der Stadt aus, dort ist Samstagmorgens auf dem Parkplatz das Chaos Realität. Der Parkplatz ist stets voll ausgelastet und Dutzende Autofahrer kreisen durch die Gassen in der Hoffnung, dass wieder mal ein Parkplatz frei wird. Das kann dann schon mal eine halbe Stunde so gehen, bis ein Platz gefunden ist. Da kurven dann die Hausfrauenpanzer- und Barbiepuppen-SUVs zwischen vollen Einkaufswagen herum, es wird gedrängelt, gehupt und den Vogel gezeigt. Die zehn für Behinderte reservierten Parkplätzen sind sowieso schon von sportlich jungen Autofahrern besetzt, von einer Behinderung irgendwelcher Art nichts zu sehen, es sei denn sie wären geistig behindert, aber das sieht man den jungen Porsche Cayenne-Piloten nicht an.

Jedenfalls ist dort eine Bombenstimmung auf dem Parkplatz. Ich habe mir das letzten Samstagmorgen eine gute Stunde angesehen und hatte – zugegeben – durchaus meinen Spaß dabei. Da bemerkte ich wie ein Fahrschulwagen mitsamt Fahrlehrer und Fahrschüler ebenfalls durch die Gassen kroch und fleißig mithalf, das Ganze nicht besser zu machen. Ich hielt den mir gut bekannten Fahrlehrer an und fragte ihn, warum er um Himmels Willen dies seinem Fahrschüler antäte, der würde ja die Lust am Autofahren verlieren. Der Fahrlehrer entgegnete mir in wohlgesetzter Argumentation: "Das mache ich extra, mein Fahrschüler soll die Realität verstehen, er soll lernen, dass man Rücksicht auf andere nehmen muss und wie man mit Aggressionen der anderen Autofahrer umgehen soll, wie man die Nerven behält und immer fröhlich und charmant bleibt." So sprach er, ließ seinen Schüler weitersuchen und mich recht verblüfft zurück.