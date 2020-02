von sk

Die vom Gemeinderat beschlossene Reaktivierung der Wehratalbahn wird vom CDU-Stadtverband und der CDU-Gemeinderatsfraktion unterstützt.

Dies teilt der CDU-Stadtverband in einer Presseerklärung mit und fordert ausdrücklich dazu auf, über den Beitritt zur Interessensvertretung Pro Wehratalbahn hinaus zu agieren: „Die CDU fordert den Bürgermeister der Stadt Bad Säckingen, Alexander Guhl, auf, endlich aktiv zu werden und zeitnah einen hochrangigen Vertreter des Landesverkehrsministerium

nach Bad Säckingen einzuladen, um die notwendige Reaktivierung der Wehratalbahn vor Ort aufzuzeigen.“ Nur der Interessenvertretung Pro Wehratalbahn beizutreten sei für die größte Stadt innerhalb der Interessenvertretung nicht ausreichend. Als Trittbrettfahrer dürfe man sich sonst nicht wundern, wenn der Zug bereits abgefahren sei.

Die Wehratalbahn könne für Bad Säckingen eine weitere Vernetzung im Verkehrsverbund im Dreiländereck werden und hieraus weitere Chancen für Industrie und Handel entstehen, betont der Vorsitzende des CDU-Stadtverbandes Rüdiger Leykum in seinem Schreiben. Sowohl Arbeitskräfte als auch Kaufkraft benötigten eine gute Verkehrsinfrastruktur, um gebunden werden zu können. In der Pressemitteilung heißt es außerdem: „In Zeiten von Dauerstau auf der B 34 und Klimawende sieht die CDU in einem weiteren Anschluss an das Schienennetz eine mögliche Lösung.“