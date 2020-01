von sk

Eine Fensterscheibe an einer Schule in Bad Säckingen haben Unbekannte am Freitagabend eingeschlagen. Auf dem Schulgelände in der Zähringer Straße waren laut Polizeibericht gegen 21.15 Uhr vier dunkel gekleidete Personen aufgefallen.

Kurz darauf war das Bersten der Scheibe zu hören. Zeugen sahen die vier davonrennen, so die Polizei weiter. Wie sich herausstellte, war eine Scheibe zu einem Unterrichtsraum eingeworfen worden.

Das Polizeirevier Bad Säckingen (Kontakt: 07761 934-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise.