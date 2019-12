von sk

Ein Fahrradfahrer zeigte am Donnerstag, 12. Dezember, eine Unfallflucht an, bei der er leicht verletzt worden war. Laut Polizemitteilung soll es um cirka 6.20 Uhr zwischen dem 40 Jahre alten Radler und einem bislang unbekannten Auto im Kreisverkehr in der Fricktalstraße Richtung Grenzübergang zum Zusammenstoß gekommen sein. Dabei zog sich der Fahrradfahrer eine Prellung am Arm zu. Das flüchtige Auito soll dunkel gewesen sein und ein WT-Kennzeichen gehabt haben. Die Polizei Bad Säckingen ermittelt (Telefon 07761/934-0).