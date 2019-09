von sk

Im Wildlife Museum Bad Säckingen gastiert am 15. Oktober das Quintett der Schlesischen Kammersolisten auf der Bühne des Wildlife Museums in Bad Säckingen. Das Quintett der Schlesischen Kammersolisten (Kwintet Slaskich Kameralistów) vereint die Stimmführer der Schlesischen Kammerphilharmonie (Slaska Orkiestra Kameralna) aus Kattowitz. Alle fünf Musiker sind ausgezeichnete Instrumentalisten, deren Ausbildung an verschiedenen Musikhochschulen in Polen und Deutschland stattfand.

Im Juli 1993 zunächst als Quartett gegründet, wurde es später um einen Kontrabass erweitert. Aufgrund des hohen künstlerischen Niveaus avancierte das Quintett in seiner Heimat in Oberschlesien schnell zum führenden Kammermusikensemble.

Auftritte in ganz Europa

In der Folge fanden Konzertreisen statt, die das Ensemble in zahlreiche Festivals sowohl in Polen als auch in ganz Europa führte. So trat das Quintett mit großem Erfolg beim Schleswig-Holstein Musikfestival, MDR-Musiksommer und im Rheingau-Musikfestival auf.

Eine Zusammenarbeit ergab sich seither mit vielen hervorragenden Dirigenten und Solisten wie Krzysztof Penderecki, Yehudi Menuhin, Valery Gergiev, Christoph Eschenbach, Justus Frantz, Pinchas Zuckerman, Maxim Vengerov, Mscislav Rostropovich, Christoph Soldan und Orchestern Sinfonia Varsovia, Sinfonietta Cracovia, Menuhin Festival Orchestra, deutsches Kammerorchester, Philharmonie der Nationen.

Neue CD mit Hits der 60er und 70er

Eine Besonderheit des Quintettes ergibt sich aus der Tatsache, dass der Konzertmeister, Dariusz Zboch, gleichzeitig auch ein großartiger Arrangeur ist. Sein neuestes Werk, das gerade auf CD erschienen ist, ist ein Zyklus von Bearbeitungen der goldenen Hits aus den 60er und 70er Jahren aus dem Repertoire von Procol Harum, Queen, Pink Floyd, Elvis Presley, The Beatles, Abba oder Deep Purple.

So führt das Ensemble in seinem Repertoire neben den großen Werken der klassischen Musikliteratur auch andere Musikgattungen, die Dank der besonderen Begabung seines Primarius zur Aufführung gelangen können.

2019 und 2020 finden insgesamt zehn gemeinsame Tourneen mit dem deutschen Pianisten Christoph Soldan durch mehrere Länder Europas statt, in deren Verlauf unter anderem vier Klavierkonzerte Mozarts, Mendelssohns Doppelkonzert d-Moll, Chopins e-Moll-Konzert, Schuberts Forellenquintett, Schumanns Klavierquintett und Brahms Klavierquintett zur Aufführung gelangen werden. Im Beethovenjahr werden die fünf Klavierkonzerte in der Besetzung für Klavier und Streichquintett aufgeführt und auf CD eingespielt werden.