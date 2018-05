Bad Säckingen Queen Revival Band kommt 2019 wieder nach Bad Säckingen

Ein Muss für alle Queen-Fans: Am 15. Februar 2019 gastiert die "Queen Revival Band" im Gloria-Theater und bringt eine Show auf die Bühne. Eine speziell abgestimmte Tontechnik sorgt dabei für den authentischen Queen-Sound.

Ohne jeden Zweifel gehören sie zu den größten Rockbands, die die Welt je gesehen hat: Queen. Frontmann Freddy Mercury, Brian May an der Gitarre, Roger Taylor am Schlagzeug und John Deacon am Bass – für Millionen Musikfans rund um den Erdball sind sie Stars und Idole. Die zahlreichen Queen-Welthits sind weiter unvergessen – und werden es wohl für immer bleiben. Im Gloria-Theater in Bad Säckingen kann man die grandiose Queen-Live-Erfahrung nun einmal mehr nacherleben.

Am Freitag, 15. Februar 2019, ist die Queen Revival Band zu Gast im Gloria-Theater und bringt eine Show auf die Bühne, bei der einem der Mund offen stehen bleiben kann – für Queen-Fans ein absoluter Pflichttermin.

"Bohemian Rhapsody", "We will rock you", "We Are The Champions", natürlich "The Show must go on" und viele, viele mehr – die Queen Revival Band um Freddy-Mercury-Double Harry Rose hat all die großen Titel im Gepäck. Aufs Publikum wartet ein Abend der Superlative. Mit viel Liebe zum Detail wurde die Show "God save the Queen" als Gesamtkunstwerk konzipiert – mit einer speziell abgestimmten Tontechnik für den authentischen Queen-Sound, mit einem eigens zusammengestellten grandiosen Lichtkonzept sowie mit sorgfältig reproduzierten Kostümen, Requisiten und Instrumenten.

Der Saal wird kochen, denn die Queen Revival Band hält sich eng an die Vorlage des Originals. Im Mittelpunkt steht, was den Zauber von Queen ausmacht: die Musik und die extravagante Performance eines einzigartigen Sängers mit seiner Band. Schon seit 1993 bringt die fünfköpfige Formation aus dem Rheinland den famosen Queen-Sound und die fantastische Queen-Live-Atmosphäre zurück – für Queen-Liebhaber in ganz Europa und jetzt auch wieder in Bad Säckingen.