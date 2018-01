Bad Säckingen Publikumspreise für 1000 Euro locken beim Grand Salon 2018

Der Grand Salon 2018 stellt dieses Jahr Werke von 70 internationalen Künstlern aus neun Nationen in der Villa Berberich aus. Spezielle Publikumspreise für 1000 Euro werden am 18. Februar vergeben.

Der jährlich stattfindende, kuratierte Grand Salon wird am 13. Januar im Kulturhaus Bad Säckingen mit einer Vernissage eröffnet und am 18. Februar mit der Vergabe der Grand-Salon-Publikumspreise abgeschlossen.

Insgesamt 70 internationale Künstler aus neun Nationen treffen auf 17 Künstler aus der Region und stellen in den sieben Galerieräumen der Villa Berberich insgesamt 99 Werke, 81 Gemälde und 18 Skulpturen aus. Bereits zum vierten Mal findet der Grand Salon in seiner jetzigen, jurierten und kuratierten Form im Kulturhaus Villa Berberich der Stadt Bad Säckingen statt. Er ist inspiriert von der Tradition historischer französischer Salons und in die heutige Zeit fortgeschrieben. Der Grand Salon zeichnet diese Entwicklung mit sieben Gemäldethemen und Trends in den sieben Räumen der Villa Berberich nach. Ergänzt werden diese durch das achte Thema, Skulptur.

Die internationalen Künstler, unter ihnen 26 neue Künstler, wurden von einer Fachjury ausgewählt. In schlüssigen Kategorien decken sie das gesamte Spektrum von der klassischen Kunst bis hin zu informellen Abstraktion und Konkreter Kunst ab.

Die Reise durch die historische Kunstentwicklung erlaubt dem Publikum, durch Landschaften, Porträts, Genremalerei und Stillleben zu wandeln, bevor es in die Welten von Symbolismus, Surrealismus eintaucht und schließlich über Abstrahiertes zu Abstraktem gelangt. Der Besucher des Grand Salons begibt sich auf eine künstlerische Zeitreise zwischen Traditionen und Innovationen und kann sich auf die Vielseitigkeit, Schönheit und Einzigartigkeit der Exponate des Salons freuen. Das Publikum ist aufgerufen, sich aktiv mit den Künstlern und ihren Werken auseinanderzusetzen.

Die Stadt Bad Säckingen hat hierzu wieder den Publikumspreis des Grand Salons mit 1000 Euro ausgestattet. Die Grundidee des Grand Salons geht auf die französischen Salons des 17. Jahrhunderts zurück. Sie waren der Ort, wo Maler und Bildhauer sich nach ein oder zwei Jahren harter Arbeit erstmals dem Publikum stellen konnten. Die Salons standen zunächst nur der akademischen beziehungsweise klassischen Malerei und Bildhauerei offen. Mit neuen künstlerischen Strömungen spalteten sich neue Salons von den offiziellen ab. Nun konnten sich Künstler auf andere Weise ausdrücken, als es zu der Zeit allgemein akzeptiert war.

Der Grand Salon 2018 zeichnet diese Entwicklung in der Villa Berberich nach. Auch seine Aussteller setzen sich professionell mit der Kunst auseinander und bieten ihre Werke zum Verkauf an. Der mit Unterstützung der Stadt Bad Säckingen und dem Museumspass durchgeführte Salon wird von der klassischen Malerin und Dozentin Elena Romanzin kuratiert. Die Fäden für Planung und Durchführung laufen bei Frank von Düsterlho zusammen. Begleitet wird die Ausstellung von einem Rahmenprogramm mit Konzerten, Matineen sowie diversen spezifschen Führungen. Der zweisprachige Katalog mit allen Künstlern und Werken, sowie der Grand-Salon-Publikumspreis folgen der Tradition der vorhergegangenen Ausstellungen.