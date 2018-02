Bad Säckingen Premiere für neue Stadtführung: So war die Nachtmusik an der Seite des Trompeters

Premiere für neue Stadtführung: So war die Nachtmusik an der Seite des Trompeters

Rund zwei Dutzend Gäste nahmen an der ersten Stadtführung "Nachtmusik an der Seite des Trompeters" teil. Trompeterin Melanie Bächle berichtete Wissenswertes und Amüsantes von Wahrzeichen und Berühmtheiten Bad Säckingens.

Bad Säckingen – Rund zwei Dutzend Gäste haben am Mittwoch an der ersten offiziellen Nachführung mit dem Trompeter von Säckingen teilgenommen – der in diesem Fall eine Trompeterin namens Melanie Bächle war. Bei winterlicher Kälte erfuhren die Teilnehmer viel Wissenswertes und Amüsantes rund um die Bad Säckinger Wahrzeichen und Berühmtheiten und konnten sich an dem Trompetenspiel der Stadtmusikerin erfreuen.

Die erleuchtete Altstadt bildete eine romantische Kulisse für die Führung, die den Gästen keine weiten Wege zumutete, denn dort findet sich auf engstem Raum eine Fülle an Denkmälern, Kunstwerken, Gedenksteinen und Plätzen von historischem Interesse. Zum Lokalkolorit zählt auch der eisige Fricktäler, der für ein erkaltetes Instrument und klamme Finger sorgte, wovon sich Melanie Bächle freilich nicht beindrucken ließ. Neben den öffentlichen Stadt- und Münsterführungen und den "Zeitreisen mit dem Trompeter" hat das Amt für Tourismus und Kultur mit der "Nachtmusik an der Seite des Trompeters" eine weitere Attraktion in sein Programm aufgenommen. Dieses Angebot ist allerdings nicht öffentlich, sondern muss privat gebucht werden.

Nach dem Badnerlied pilgerte die Gruppe zum Grabstein des Liebespaares Franz Werner Kirchhofer und Maria Ursula von Schönau, deren Mesalliance im 17. Jahrhundert den Dichter Scheffel zu seinem Versepos inspiriert hatte, das viel romantischer war als die historisch verbürgte Geschichte – nicht zuletzt deshalb wurde das Buch eine halbe Million Mal verkauft und die Oper Nesslers zur meistgespielten Oper ihrer Zeit. Der 1910 in Säckingen gedrehte Kinofilm machte das Städtchen endgültig weltbekannt, doch die Originalfilmrollen gingen verloren. "Wenn Sie also Ihren Speicher räumen und zufällig alte Filmrollen entdecken", gab die Trompeterin den Besuchern mit auf den Weg.

Nur einige Nischen weiter am Chorumgang des Münsters findet sich die Darstellung des heiligen Fridolin mit dem Skelett des Ursus, den der Heilige zum Leben erweckte, damit dieser vor Gericht eine Schenkung bezeugen konnte. "Ich war bei der Verhandlung in Rankweil nicht dabei, aber wir Bad Säckinger glauben fest daran, weil auf dieser Schenkung das Kloster beruht", so die Trompeterin. Beim Brunnen am Rathaus spielte sie das bekannte Thema aus "Cats", um anschließend den mürrischen Kater Hiddigeigei aus Scheffels Versepos vorzustellen. An dem von Leonard Eder geschaffenen Narrenbrunnen verwies sie auf die 550-jährige Fasnachtstradition der Stadt, und auf der Holzbrücke nahmen die Gäste amüsiert die Geschichte von dem versunkenen Polizeiauto zur Kenntnis.

Nicht minder belustigend war der Wettstreit von Luzern und Bad Säckingen, wer denn die bedeutendste überdachte Holzbrücke in Europa habe. Modernste Technik lieferte den Beweis: Die hiesige Brücke ist um 80 Zentimeter länger, dafür ist die Luzerner Kapellbrücke etwas älter. Im Schlosspark zitierte die Führerin die berühmten Verse aus Jung-Werners-Abschied und spielte just neben der Nische, in der die Trompeterskulptur sanierungsbedingt fehlt, das "Behüt dich Gott", bevor die Gäste zu einem Sekt- und Glühweinempfang eingeladen wurden.