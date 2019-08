Ein Rätsel ist gestern im Briefkasten unserer Redaktion gelandet: Auf einer Postkarte dankt eine Frau oder ein Herr Haas unserer Redaktion für das Foto der Bad Säckinger Holzbrücke zur blauen Stunde, das am 14. August in unserem Blatt war: „hervorragende Arbeit“ steht auf der Kartenrückseite. Da haben wir uns natürlich ein bisschen gebauchpinselt gefühlt – auch wenn das Foto nicht von uns, sondern von Thomas Glaisner stammt. Aber die Postkarte hat in der Redaktion auch einige Fragen aufgeworfen.

Die Postkarte, die der SÜDKURIER-Redaktion Rätsel aufgibt. | Bild: Marcel Jud

Auf der Vorderseite steht nämlich groß „Mühle im Schwarzwald, Atdorf im Hotzenwald“ und daneben sind zwei Fotos des Hauses abgebildet, als es noch kein Seniorenheim, sondern ein Hotel und Restaurant war. Ein Anruf beim Heim bestätigt uns: Seit 2001 ist die „Mühle“ keine Gaststätte mehr. Halten wir also eine Karte in Händen, die Ende der 1990er Jahre gedruckt wurde, als es das Wirtshaus noch gab?

Die Farbe der Fotos lässt auf ein früheres Jahrzehnt schließen. Vielleicht stammt sie aus dem Jahr 1986, als der damalige nepalesische König Birendra während seines Staatsbesuchs in der „Mühle“ zu Mittag aß, nachdem er sich über die Energiegewinnung durch Wasserkraft im Schwarzwald informiert hatte. Ein genauerer Blick auf die Kartenrückseite bringt uns jedoch auf eine neue Spur.

Die Rückseite der Postkarte. | Bild: Marcel Jud

Dort steht, man habe von der Mühle aus Anschluss „an die schweizerische Autobahn bei Rheinfelden und Säckingen“. Säckingen? Die Trompeterstadt hat doch bereits 1978 das Prädikat „Bad“ erhalten. Ist die Postkarte also noch ein Jahrzehnt älter als gedacht? Doch wie hat die Postkarte aus dem letzten Jahrhundert überhaupt den Weg zu uns gefunden? Stammt sie von einem emsigen Kartensammler? Oder hat uns ein Zeitreisender den postalischen Gruß geschickt, nachdem er bei einem Abstecher in unsere Gegenwart – natürlich – den SÜDKURIER gelesen hat?

Eine Antwort kann uns wohl nur der Absender selbst liefern. Von daher: Schreiber, bitte melden!