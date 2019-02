von sk

Noch nicht ganz ausgetrunken hatte ein Verkehrssünder am Montagabend sein Bier, als er von einer Polizeistreife in Bad Säckingen angehalten wurde. Kurz vor 22 Uhr wurde der 59 Jahre alte Autofahrer gestoppt, weil er sehr langsam und mitten in der Straße gefahren war. Schnell kam der Verdacht auf, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stehen könnte. Neben seiner Fahne stand noch eine halbvolle Bierflasche in der Mittelkonsole. Der Alcomatentest zeigte um 1,2 Promille an. Es folgte die obligatorische Blutentnahme und der Führerschein des Mannes wurde einbehalten.