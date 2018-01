Bad Säckingen Polizei sucht Zeugen

Ein Fahrer flüchtet auf der A98 zwischen Murg und Laufenburg nach dreistem Überholvorgang

Bad Säckingen – Zu einer Unfallflucht kam es am Sonntag gegen 15.30 Uhr auf der A98 zwischen Bad Säckingen und Laufenburg, als ein 33 Jahre alter Mann mit seinem Ford die Strecke von Bad Säckingen kommend in Richtung Waldshut-Tiengen befuhr. Als der Fahrer im zweispurigen Bereich zum Überholen eines Citroens auf der linken Spur ansetzte, überholte ihn zeitgleich auf der rechten Seite ein unbekanntes Fahrzeug und drängte sich nach links in die Lücke zwischen dem Ford und dem Citroen. Hierbei kollidierte das unbekannte Fahrzeug hinten links mit dem Ford an der vorderen rechten Seite.

Bei diesem Vorgang wurde der Fordfahrer auf die Gegenfahrbahn gedrängt. Das unbekannte Fahrzeug beschleunigte, überholte ein weiteres Fahrzeug im mittlerweile einspurigen Bereich und bei doppelt durchgezogener Linie, ohne sich um den Unfallschaden am Ford zu kümmern. Dieser beträgt dieser rund 2000 Euro. Zeugen, die den Unfallhergang beobachten konnten werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bad Säckingen unter Telefon 07761/9340 in Verbindung zu setzen.