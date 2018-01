Bad Säckingen Polizei sucht Zeugen für Parkplatzrempler mit Unfallflucht

Unbekannter fährt am Freitag auf der Badmatte in Bad Säckingen Fahrzeug an.

Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte in Bad Säckingen beim Ein- oder Ausparken am Freitag zwischen 7.30 und 12.50 Uhr einen Opel Astra auf dem Parkplatz der Badmatte. Es entstand Sachschaden an der hinteren rechten Tür, sowie am Kotflügel und am Radlauf in Höhe von 1000 Euro. Das unfallverursachende Fahrzeug ist vermutlich weiß. Zeugen, die Angaben zum Verursacherfahrzeug machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bad Säckingen (07761/9340) in Verbindung zu setzen.