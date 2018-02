Bad Säckingen Polizei sucht Zeugen für Fahrerflucht nach Unfall

Nach einem Auffahrunfall wartete der Verursacher nicht das Eintreffen der Polizei ab, sondern machte sich aus dem Staub.

Bad Säckingen – Zu einem Auffahrunfall mit Fahrerflucht kam es am Mittwoch gegen 13.10 Uhr an der Bergseekreuzung. Mit seinem VW Polo befuhr ein 53 Jahre alter Mann die Schaffhauser Straße von Laufenburg kommend in Richtung Rheinfelden und musste bei Rot an der Ampel anhalten. Der hinter ihm fahrende Lenker bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Polo auf. Der Polo-Fahrer stieg aus und wurde vom Auffahrenden, einem älteren Mann, sofort verbal attackiert, er solle aufpassen und er sei schuld gewesen. Da dies der 53-Jährige anders sah, rief er die Polizei. Wie die Polizei mitteilt, entfernte sich in dieser Zeit der Unfallverursacher in Fahrtrichtung Rippolingen ohne sich um die weitere Schadensregulierung zu kümmern. Der ältere Mann wird auf zirka 180 cm geschätzt, er hatte weiße Haare und eine etwas festere Figur. Sein Fahrzeug war ein weißer Kleinwagen, möglicherweise ein Seat, mit Aargauer Kennzeichen. Zum Unfallzeitpunkt waren noch weitere Autos im Bereich der Kreuzung, deren Insassen als mögliche Zeugen in Betracht kommen. Wer Angaben zum Unfallgeschehen oder insbesondere zu dem Schweizer Fahrzeug machen kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bad Säckingen (Telefon 07761/9340) in Verbindung zu setzen.