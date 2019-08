von sk

Ob etwas daraus gestohlen wurde, muss erst noch überprüft werden. Die Container standen auf einem Grundstück im Gewerbegebiet Am Buchrain, direkt an der vorbeiführenden B 34. Anwohnern waren am Mittwochmorgen die offenen Türen an den Container aufgefallen. Wie sich herausstellte, waren die Türschlösser gewaltsam entfernt worden. Als Tatzeit erscheinen die Abendstunden des Dienstages oder die Nacht zum Mittwoch wahrscheinlich. Da die Örtlichkeit auch von der B 34 gut eingesehen werden kann, hofft das Polizeirevier Bad Säckingen (Tel. 07761 934-0) auf Zeugenhinweise.