von sk

Gegen 14.30 Uhr fielen die drei Männer im Alter von 19 bis 32 Jahren in einem Drogeriemarkt in der Innenstadt auf. Der Detektiv konnte sehen, wie die Drei arbeitsteilig vorgingen und Parfums im Wert von beinahe 800 Euro in eine mitgeführte präparierte Tasche steckten. Als sie damit an der Kasse vorbeigingen, ohne zu bezahlen, wurden sie vom Detektiv bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Bei ihrer Durchsuchung fand die Polizei noch weitere Sicherungsetiketten, die aber nicht von diesem Drogeriemarkt stammten. Hierzu stehen noch weitere Ermittlungen an. Nach Beendigung der strafprozessualen Maßnahmen mussten die Männer eine Sicherheitsleistung hinterlegen, da sie über keinen Wohnsitz in Deutschland verfügen. Alle drei wohnen in Frankreich.