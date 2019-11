von sk

Ein 20-jähriger Mann wurde am Freitag gegen 16 Uhr in Bad Säckingen auf der Parkstraße im Bereich der Villa Berberich von zwei Tätern angegriffen. Nach jetzigem Sachstand kam es zu einer Auseinandersetzung, in deren Verlauf dem jungen Mann mit einem Messer ins Bein gestochen wurde. Der Geschädigte musste zur Behandlung der Wunde in ein Krankenhaus gebracht werden, Lebensgefahr bestand nicht.

Die beiden Täter wurden folgendermaßen beschrieben: Zwei dunkel bekleidete Männer, etwa Mitte 20, beide trugen jeweils einen Schal im Gesicht, hatten die Kapuzen ihrer Kapuzenpullover auf und flüchteten nach der Tat grob Richtung Innenstadt. Zeugen werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Bad Säckingen, 07761/934500, oder beim Polizeirevier Bad Säckingen, 07761/9340, zu melden.