Bad Säckingen Polizei bedroht und beleidigt

Ein junger Mann, der seine Geldstrafe wegen eines Körperverletzungsdeliktes nicht bezahlen konnte, beleidigte und bedrohte die Beamten bei seiner Festnahme. Er soll die Strafe ersatzweise absitzen.

Die Polizei nahm vergangenen Mittwochmorgen einen jungen Mann in einer Flüchtlingsunterkunft fest, gegen den wegen eines Körperverletzungsdeliktes eine Geldstrafe verhängt worden war. Da 25-Jährige diese nicht bezahlen konnte, hat er seine Strafe ersatzweise abzusitzen. Seinen Unmut darüber ließ der Mann an den festnehmenden Polizeibeamten aus und beleidigte und bedrohte diese massiv. Laut Polizeibericht beruhigte sich der Festgenommene auch auf der Fahrt in die zuständige Justizvollzugsanstalt nicht.