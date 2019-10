Für die Einweihung des Neubaus der Physiotherapie- und Ergotherapieschule kamen Familie, Freunde und Wegbegleiter von Geschäftsführer Günther Nufer zusammen, um gemeinsam mit Vertretern der Schule, der Kommunalpolitik und den beteiligten Handwerkern anzustoßen. Einen festlichen Rahmen gab es durch die kirchliche Weihe des Neubaus, in ökumenischer Zusammenarbeit von Dekan Peter Berg, Pfarrer Winfried Oelschlegel und Pfarrer Armin Stenzl gespendet.

Tradition und Moderne: Gleich dreifach wurde das neue Schulhaus vom altkatholischen Pfarrer Armin Stenzl, dem evangelischen Pfarrer Winfried Oelschlegel und dem katholischen Dekan Peter Berg (von links) geweiht. | Bild: Julia Becker

„Ich hoffe, dass viele jungen Leute hier ihre Ausbildung machen können und später zur weiteren positiven Entwicklung der Stadt beitragen“, gratulierte der kroatische Textilunternehmer Ivo Šoštari, auch im Namen einer größeren kroatischen Delegation. Vor 32 Jahren habe er Günther Nufer kennengelernt und verfolgt, wie sich Bad Säckingen entwickelt hat. Als Geschenk gab es ein Gemälde für den Neubau „als Glücksbringer für alle die hier lernen und lehren“. Auch Bürgermeister Alexander Guhl beglückwünschte seinen Amtsvorgänger zu seinem jüngsten Projekt: „Ich danke Günther Nufer, dass er an diesen Gesundheitsstandort glaubt.“ Es gebe eine große Nachfrage an Fachleuten im Bereich Physio- und Ergotherapie. „Wir müssen den Nachwuchs hier ausbilden, damit er in der Region bleibt“, so Guhl. Glückwünsche gab es auch von allen am Bau Beteiligten. Damit verbunden sei natürlich die Hoffnung, auch beim nächsten Bauprojekt wieder dabei zu sein, so der Unternehmer und Gemeinderat Markus Ays. Schließlich sei der Bau eines Wohnheims mit 18 Appartements für die Schüler bereits in der Vorbereitung.

Der Neubau gelang in Rekordzeit, freut sich auch Schulgeschäftsführer Günther Nufer: im Februar war der Spatenstich, Ende September bereits die Fertigstellung. Bereits seit Beginn des Monats findet Unterricht in den neuen Räumen statt. Dabei setzte Nufer auf moderne Technik: Die Dozenten können zukünftig virtuell über den Computer unterrichten. Das Gebäude mit einem Grundriss von 19 mal 25 Metern und einer Gesamtfläche von 900 Quadratmeter ist außerdem energieeffizient gebaut und über Fernwärme beheizt. Aktuell machen rund 100 Schüler in Bad Säckingen ihren Bachelor im Bereich Physiotherapie. 32 Schüler besuchen die neue Ergotherapieschule und rund 70 Schüler der Mobile Medic und des DRK werden zukünftig als Rettungssanitäter unterwegs sein.

Die Akademie

Ende der siebziger Jahre gegründet vereint die Akademie heute die Gemeinnützige Physiotherapieschile Bad Säckingen GmnH, die Gemeinnützige Massageschule Bad Säckingen GmbH und die Akademie zur Medizinischen Fort-und Weiterbildung Bad Säckingen e.V. am Standort Nagaistraße 11 im Schöpfebachtal. Die Schule arbeitete hierfür mit der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Lörrach und neu mit der Fachhochschule des Mittelstands (FHM) Bielefeld zusammen. Weitere Informationen im Internet (www.akademie-gfb.de).