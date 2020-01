Im Münsterpfaarsaal hat sich am Donnerstag der Pfarrgemeinderat der Seelsorgeeinheit Bad Säckingen-Murg zusammengefunden – zum letzten Mal in dieser Konstellation. Unter anderem wurde der Zwischenstand zur anstehenden Pfarrgemeinderatswahl am 22. März und der Antrag auf ein neues Gebäudekonzept der St. Magnus Kirche in Murg besprochen.

Vorbereitungen laufen auf Hochtouren

Die Pfarrgemeinderatswahl 2020 steht vor der Tür und die Vorbereitungen dazu laufen bereits auf Hochtouren. Dabei hat der Gemeinderat erfreuliche Nachrichten zu verkünden. Zum einen hat der Wahlvorstand wie geplant seine Arbeit aufgenommen. Zum anderen kann, wie auch bei der Wahl vor fünf Jahren, das Ziel von jeder Gemeinde drei Vertreter in den Gemeinderat zu entsenden, sehr wahrscheinlich erneut erreicht werden. Besser noch: für Gemeinden wie Murg-Niederhof und Heilig-Kreuz, mit aktuell jeweils mindestens vier Kandidaten, lässt sich zudem eine anständige Wahl durchführen. Ob Obersäckingen folgen wird, entscheidet sich in den kommenden Tagen. Einzig und allein Wallbach bildet dabei die Ausnahme. Dort erklärten sich bislang erst zwei der drei notwendigen Mitglieder für eine Kandidatur bereit. Die restlichen Gemeinden bestätigen mit drei Kandidaten für die Wahl auffahren zu können.

Viele stellen sich zur Wiederwahl

Bis auf einige wenige langjährige Mitglieder stellen sich die bisherigen Vertreter mehrheitlich zur Wiederwahl auf. Betont hervorgehoben wurde hierfür von den Mitgliedern und im speziellen vom Gemeinderatsvorsitzenden Alexander Löw die gute und erfolgreiche Zusammenarbeit in der Legislaturperiode. „Ganz besonders stolz bin ich auf unser gemeinsam erarbeitetes Leitbild“, schwärmt Alexander Löw. Auch in Sachen Umsetzung der Pastoralkonzeption konnten Erfolge verbucht werden. „Nur bei einem Punkt haben wir unser Ziel nicht erreicht: das Treffen der Vorbereitungsteams. Alles andere wurde erfüllt. Wir haben der Gemeinde ein Angebot geliefert und es wurde angenommen“, berichtet der Vorsitzende. Trotz alledem wurde auch gewarnt, den Mut vor weiteren Diskussionen und der Überwindung von starren Positionen der Kirche in gewissen Fragen nicht zu verlieren. Doch auch das war Motivation genug für viele Mitglieder weiter zu machen.

Gebäudekonzept für die Magnus-Kirche

Ein weiterer wichtiger Punkt auf der Tagesordnung war der Antrag der Gemeinde Murg auf die Erstellung eines Gebäudekonzeptes für die Magnus-Kirche. Da das Gebäude immer wieder bauliche Mängel aufweist und die Gemeinde zu nicht enden wollenden Reparaturen zwingt, sieht der Antrag eine größer angelegte Sanierung vor. Aufgrund der Dringlichkeit wird der Antrag noch vor der Wahl in die Sitzung eingebracht. Nach angeregter Diskussion zur Thematik beschließt der Gemeinderat einstimmig die Verantwortlichen in Freiburg, ein Architekturbüro mit einer Bestandsaufnahme beauftragen zu lassen. Diese gilt nämlich als Grundvoraussetzung für ein späteres Gebäudekonzept. Die Berichte der einzelnen Gemeinden zeichnen einen erfolgreichen Abschluss des Jahres 2019. Grundlegend sind Gemeinde und Kirchengänger sehr zufrieden. Allein das Anliegen der Gemeinde Heilig-Kreuz über die Konfession von Mitarbeitern in katholischen Kindergärten gab Anreiz zur Diskussion innerhalb des Gemeinderates.