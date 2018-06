Bad Säckingen Pfarrerin Natalie Wiesner offiziell verabschiedet nach elf Jahren in Bad Säckingen

Dekanin Christiane Vogel und Pfarrer Winfried Oelschlegel würdigen Arbeit der scheidenden Pfarrerin Natalie Wiesner. Nach elf Jahren in Bad Säckingen wird sie Anfang August die Leitung und Betreuung der deutschsprachigen evangelischen Gemeinde in Hongkong übernehmen.

"Die Vergangenheit ist geordnet, die Gegenwart erfüllt und die Zukunft erleuchtet – so soll es nach christlicher Überzeugung auch sein", sagte die Dekanin des Kirchenbezirks Hochrhein, Christiane Vogel, als sie am Sonntag die Pfarrerin Natalie Wiesner verabschiedete. Nach elf Jahren in Bad Säckingen wird sie Anfang August die Leitung und Betreuung der deutschsprachigen evangelischen Gemeinde in Hongkong übernehmen.

Bei dem gut besuchten Gottesdienst in der Stadtkirche wiederholte sich das Ritual, mit dem Natalie Wieser im April 2007 in ihr Amt berufen worden war – nur unter entgegengesetzten Vorzeichen. Die Pfarrerin kniete nieder, anschließend legten ihr die Dekanin sowie Evelyn Weiß und Susanne Schumacher die Hände auf und entbanden sie von ihren dienstlichen und kirchlichen Verpflichtungen im Kirchenbezirk Hochrhein. "Sie vertrauen darauf, dass es Gottes Stimme war, die Sie nach Hongkong gerufen hat; dann werden Sie für die Menschen ein Segen sein", sagte die Dekanin und betonte, dass es Gott sei, der zuerst etwas gebe. Dann sei es an den Menschen, etwas Gutes daraus zu machen.

Dass sich für die Pfarrerin ein Lebenskreis schloss, zeigte sie auch dadurch, dass sie auf die Predigt, die sie bei ihrer Amtseinführung gehalten hatte, Bezug nahm. Damals hatte sie sich vorgenommen, auf Schatzsuche in der Gemeinde zu gehen. Und bei der Arbeit, der sie "mit Freude" nachgegangen sei, habe sie viele Schätze gefunden, besonders in Gestalt der Zusammenarbeit mit den Haupt- und Ehrenamtlichen und der Begegnung mit den Menschen. Sie könne mit Dankbarkeit und der Gewissheit, dass es viele Menschen gebe, die sich zum Wohle der Gemeinde einsetzten, auf die Bad Säckinger Zeit zurückschauen. Erfreut zeigte sie sich, dass sich unter den Gottesdienstbesuchern neue Gesichter, aber auch solche, die bereits bei ihrer Einführung dabei gewesen waren, befanden: "Andernfalls wäre auch etwas schief gelaufen." Über ihren Internetblog könne man den Kontakt zu ihr halten.

Pfarrer Winfried Oelschlegel dankte Natalie Wiesner für ihre Arbeit und überreichte ihr einen großen Blumenstrauß. Bezirkskantor Matthias Flierl an der Orgel und der Chor Pro Säcko unter Leitung von Irina Flato umrahmten den Gottesdienst musikalisch. Die Kinder und Erzieherinnen des Christian-Heinrich-Zeller-Schulkindergartens, die Gottesdienst-Teams, die Konfirmanden sowie zwei Gemeindemitglieder rundeten die Feier mit ihren Darbietungen ab. Bürgermeister Alexander Guhl und Dekan Peter Berg waren als offizielle Vertreter von Stadt und Katholischer Kirche anwesend, verzichteten aber auf Wunsch Natalie Wiesners auf Grußworte – so blieb mehr Zeit, um sich beim Empfang persönlich von ihr zu verabschieden. Im September wird Gemeindediakon Sven Holtkamp für eineinhalb Jahre nach Bad Säckingen kommen. In dieser Zeit wird er eine Zusatzqualifikation absolvieren, um künftig als Bezirksjugendreferent arbeiten zu können. "Dadurch können wir den Verlust nach der Verabschiedung Natalie Wiesners etwas abfedern und haben Zeit, um eine endgültige Nachfolgelösung zu erarbeiten", erklärte die Dekanin auf Anfrage.