Bad Säckingen Pfandsystem gegen schlechtes Benehmen

Ob beim Supermarkt oder auf dem Friedhof: Mit einem Pfand sollen die Bürger zum Zurückbringen von Einkaufswagen und Gießkannen bewegt werden. Eigentlich erschreckend, dass so etwas notwendig ist, findet unser Nachtwächter.

Es gibt Supermärkte, auch in Bad Säckingen, bei denen man keine Münzen in die Einkaufswagen stecken muss um sie benutzen zu können. Die Geschäftsführung vertraut offenbar dem Kunden soweit und hat damit so wie ich gehört habe keine negativen Erfahrungen gemacht, es wurden keine Einkaufswagen gestohlen und auch keine einfach so auf dem Parkplatz stehen gelassen. Wobei mir auffällt, dass von den Einkaufswagen mit Pfandsystem öfter mal einer irgendwo an einer Straßenecke abgestellt wird. Ein seltsames Phänomen. Mit einem Euro lässt sich der Diebstahl eines Einkaufswagens aber auch kaum verhindern. Was mir bei einem Besuch auf dem Waldfriedhof aufgefallen ist, dass man dort auch ein Pfandsystem für die Gießkanne eingeführt hat. Um eine Gießkanne leihen zu können muss man zuvor 2 Euro als Pfand einwerfen. Selbstverständlich erhält man das Geld bei ordnungsgegemäßer Rückgabe zurück, es ist das gleiche System wie bei den Einkaufswagen. Mir stellt sich nun die Frage, was für Erfahrungen oder Erkenntnisse für die Einführung dieses Gießkannenpfandsystems auf einem Friedhof zugrunde lagen. Aber noch mehr würde mich interessieren, was für Menschen das sind, die sich nicht einmal auf einem Friedhof ordentlich benehmen können.