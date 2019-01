von sk

Eine unachtsam geöffnete Autotür brachte am Dienstagmittag in Bad Säckingen einen Radfahrer zu Fall, der sich dabei leicht verletzte. In der Hauensteinstraße hatte der Fahrer eines Opels ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkt. Eine 30 Jahre alte Mitfahrerin, die hinter ihm saß, öffnete die hintere linke Türe, laut Polizei ohne auf den Verkehr zu achten. In diesem Moment näherte sich ein 58 Jahre alter Radfahrer mit seinem Pedelec von hinten dem geparkten Wagen. Der Radler hatte keine Möglichkeit mehr, auszuweichen und prallte gegen die offene Autotür. Er stürzte auf die Straße und zog sich Prellungen und Schürfungen zu. Vorsorglich erfolgte eine Verlegung in ein Krankenhaus. Schlimmeres dürfte ein getragener Radhelm verhindert haben. Die Autotür und das Pedelec wurden beschädigt. Die Schadenshöhe liegt bei rund 2000 Euro.