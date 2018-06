Harpolingen Patrozinium für Harpolinger Herz-Jesu-Kapelle

Am Sonntag, 10. Juni, um 9 Uhr feiert die Pfarrgemeinde St. Martin Obersäckingen in einem von der Trachtenkapelle Hogschür gestalteten Festgottesdienst das Patrozinium der Harpolinger Herz-Jesu-Kapelle.

Seit 130 Jahren besteht die Harpolinger Herz-Jesu-Kapelle. Am Sonntag, 10. Juni, um 9 Uhr feiert die Pfarrgemeinde St. Martin Obersäckingen in einem von der Trachtenkapelle Hogschür gestalteten Festgottesdienst das Patrozinium der Kapelle. Ein Blumenteppich auf dem Vorplatz der Kapelle erinnert an das Jubiläum. Im Anschluss an die kirchliche Feier sind die Kirchenbesucher zu einem Sektempfang eingeladen. Mit einer Andacht um 17 Uhr endet der kirchliche Festtag.

Die enge Verbundenheit der Harpolinger Bevölkerung mit ihrer Kirche zeigt ein Blick in die Geschichte. Weder kirchliche noch staatliche Institutionen haben finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt, als es galt eine Not zu beheben. Diese bestand darin, dass sich bis zur Einweihung der Kapelle am 28. Juni 1888 die Gläubigen auf der Straße vor einem Kreuz den Rosenkranz beteten. Bei schlechter Witterung musste das Gebet oft ausfallen. Neben den Harpolinger Bewohnern war es der damalige Pfarrer Isele, der am 22. Januar 1887 das erzbischöfliche Ordinariat in Freiburg um die Bewilligung zum Bau einer Kapelle in Harpolingen bat.

Sammlungen unter Bürgern, die erste bereits 1862, erbrachten einen ansehnlichen Betrag, sodass ein finanzieller Grundstock für das Vorhaben vorhanden war. Außerdem hatten Stephan Huber und Fridrich Vökt ein Bauland zur Verfügung gestellt.

Die Kirchenbehörde begrüßte zwar das Vorhaben, sah sich aber außerstande finanzielle Mittel beizusteuern. Pfarrer Isele nahm die Angelegenheit selbst in die Hand und aufgrund der von ihm erstellten Skizzen, fertigte der Säckinger Architekt Otto Hechinger einen Plan an. Er übernahm auch die Bauleitung. Die Harpolinger unterstützten den Bau, in dem sie Bauholz zur Verfügung stellten und Fronfuhren durchführten. Von der Pfarrei Eschbach bei Freiburg erwarb Pfarrer Isele den dort nicht mehr benötigten barocken Kreuzaltar, welcher Mathias Faller um 1760 angefertigt hatte.

Zu allen Zeiten zeigten sich die Harpolinger sehr spendenfreudig, beispielsweise als es galt die Kapelle zu renovieren (1949 und 1966), einen neuen Glockenturm und einen Anbau mit Vordach zur errichten (1911) oder anlässlich des 100jährigem Jubiläums die Kapelle mit einem neuen Anstrich zu versehen. Auch Rückschläge meisterten die Bewohner. So mussten 1917 und 1942 je eine Glock für Kriegszwecke abgegeben werden. Im Sommer 1978 schlug der Blitz in den Kapellenturm. Bei der Instandsetzung wurde gleichzeitig das Kapellendach neu eingedeckt.

Seit dem Bau der Kapelle zieht sich das Rosenkranzgebet als roter Faden durch die Geschichte der Kapelle. Damit deren Bedeutung für Harpolingern erhalten bleibt, haben sich Bürger unter dem Dach des Bürgervereins “Daheim in Harpolingen“ im Rahmen einer Interessengemeinschaft zum Ziel gesetzt, die Kapelle als Ort der Begegnung mit neuem Leben zu erfüllen.