Auf dem Parkplatz einer Reinigungsfirma in der Alten Basler Straße in Bad Säckingen hat ein 59-jähriger Autofahrer am Samstag, 17. August, gegen 14.30 Uhr versucht, mit seinem Audi rückwärts auszuparken. Wie die Polizei mitteilt, kamen dem Audi-Fahrer während des Ausparkens Bauarbeiter zu Hilfe, da die Platzverhältnisse sehr beengt waren. Dabei fuhr der 59-Jährige offensichtlich gegen einen Honda Jazz. Wohl in der Annahme, dass kein Schaden entstanden sei, fuhr der Audi-Fahrer nach dem Rempler weg.

Als jedoch der 69-jährige Honda-Besitzer kurze Zeit später zu seinem Fahrzeug kam, stellte er einen Schaden an seinem Auto fest. Der 69-Jährige verständigte daraufhin die Polizei. Diese sucht nun die Bauarbeiter, die dem Audi-Fahrer geholfen haben, als Zeugen. Sie werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bad Säckingen unter 07761/9340 in Verbindung zu setzen.

Die Polizei beziffert den am Honda Jazz entstandenen Schaden auf 3000 Euro.