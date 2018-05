Bad Säckingen Pärchen mit Drogen auf Kinderspielplatz

Weil ein Pärchen auf dem Kinderspielplatz in der Au beim Erscheinen der Polizei sichtlich nervös wurde, kontrollierte die Polizei das Paar. Die Polizei entdeckte Drogen und beschlagnahmte diese.

Weil sich ein Pärchen verdächtig verhielt, wurde es am Dienstag auf einer Parkbank am Kinderspielplatz in der Austraße von einer Streife kontrolliert. Dabei fanden die Beamten Drogen. Das Pärchen im Alter von 25 und 29 Jahren war laut Polizeibericht gegen 17.30 Uhr beim Erkennen der Polizei sichtlich nervös geworden.

Die Frau wühlte in ihrer Handtasche wühlte, und der Mann warf einen Gegenstand aus der Tasche in einen Mülleimer. In diesem kam dann ein Brillenetui mit einem Joint und ein Minigripptütchen mit Marihuana zum Vorschein. Die Gegengstände wurden beschlagnahmt, und das Pärchen wird angezeigt.