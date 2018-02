Wallbach Ortschaftsrat Wallbach spricht sich gegen Abschaffung der unechten Teilortswahl aus

Der Ortschaftsrat Wallbach hat sich gegen die Abschaffung der unechten Teilortswahl ausgesprochen. Ortsvorsteher Fred Thelen hält diesen Antrag für "undemokratisch".

Wallbach ist jetzt der erste Ortsteil, der sich gegen die Abschaffung der unechten Teilortswahlen ausgesprochen hat. Mit sechs Stimmen gegen die Abschaffung und zwei Enthaltungen, stimmten die Räte am Donnerstag in der jüngsten Sitzung des Wallbacher Ortschaftsrates ab. „Ich bin überzeugt, dass sich unsere Vorfahren bei der Eingemeindung etwas dabei gedacht haben“, bezog Wallbachs Ortsvorsteher Fred Thelen klar Stellung. „Denn Demokratie fängt von unten an. Ich halte es für demokratisches Recht zur Mitwirkung an der Gesamtstadt.“

Seiner Meinung nach wurde der Antrag der großen Parteien, die Teilortswahlen abzuschaffen, aus Kalkül gestellt. „Das ist Taktiererei und solche Sachen sollten keine Rolle spielen. Bei diesem Antrag schaut jeder auf seinen Vorteil und das finde ich undemokratisch“, so Thelen weiter. Seiner Meinung nach hätten die Ortsteile ohnehin einen schweren Stand bei der Durchsetzung ihrer Belange. „Wenn niemand mehr aus den Ortsteilen im Stadtrat sitzt, wird das noch schlimmer“, so die Befürchtungen des Ortsvorstehers. Auch 45 Jahre nach der Gemeindereform seien die Kernstadt und die Ortsteile weder räumlich noch sonst wie zusammengewachsen. „Ladet doch mal einen Stadtrat aus der Kernstadt zu einer Veranstaltung nach Wallbach ein. Es kommt niemand, weil es keinen interessiert“, fand der Ortsvorsteher klare Worte.

Weitere Informationen Stadträte wollen Teilortquote abschaffen

Auch Ortschaftsrat Wolfgang Wenk (FW) sprach sich klar gegen die Abschaffung der Teilortswahlen aus: "Wir brauchen keine 18 Stadträte nur aus der Stadt", sagt er. "Ich frage mich, warum man das ändern soll, ich würde es schade finden", so Wenk weiter. Klaus Konrad Umbreit (CDU) enthielt sich bei der Abstimmung. "Ich habe noch nie einen Stadtrat aus einem Ortsteil gehört, der für seinen Ort gesprochen hat", so Umbreit. "Darum ist es doch egal, ob man etwas ändert oder nicht."