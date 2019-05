Die Wahlliste WIR in Harpolingen kommt bei den Ortschaftsratswahlen auf drei Sitze. Gewählt sind: Christine Oechslein (393 Stimmen), Torsten Weimer (180) und Christoph Schneider (143). Für die Freien Wählen ziehen in den Ortschaftsrat Stefan Malzacher (443) und Bernhard Baumgartner (204). Von den Grünen rückt Bernd Michael Kramer (145) in das Ortsgremium.