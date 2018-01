Bad Säckingen Orchesterverein Bad Säckingen vermittelt ein letztes Stück Weihnachtszeit

Das Konzert des Orchestervereins in der Heilig-Kreuz-Kirche gab einen weihnachtlichen Nachklang für gut 150 Musikfreunde. Der erst zwölfjährige Trompeter Ganvai Friedrich und Sopranistin Stefanie Pönitz überzeugten mit ihren gelungenen Darbietungen.

Einen weihnachtlichen Nachklang für die gut 150 Musikfreunde bot der Orchesterverein Bad Säckingen am Sonntagabend in der Heilig-Kreuz-Kirche. Als Gastsolisten waren diesmal der erst zwölfjährige Ganvai Friedrich an der Trompete und die Sopranistin Stefanie Pönitz zu Gast.

„Einen musikalischen Schlussstrich unter die Weihnachtszeit“ wolle man ziehen, so die Vorsitzende des Orchestervereins Ortrud Merkert zur Begrüßung. Passenderweise waren Krippe, Kranz und Weihnachtsbaum in der gut gefüllten Kirche auch noch nicht abgebaut. Dazu waren mit Stücken von Georg Philipp Telemann, Franz Schubert und Carl Reinecke sanfte und stimmungsvolle Klänge für den Abend angekündigt.

Den guten Beziehungen des Dirigenten Klaus Kunzmann sei es geschuldet, so Merkert, dass man den jungen Schweizer Trompeter Ganvai Friedrich zum ersten Mal in der Trompeterstadt begrüßen durfte. Seit seinem dritten Lebensjahr spielt der junge Musiker bereits Trompete, damals noch inspiriert von Benjamin Blümchen. Mittlerweile hat sich Ganvai Friedrich zahlreiche Preis und Auszeichnungen erspielt und auch als Komponist einen Namen gemacht. Sein hervorragendes Gefühl für das Instrument bewies er bei anschließend mit Telemanns „Heldenmusik“. Als Zugeständnis an das jugendliche Alter des Solisten wurden die acht Sätze in zwei Teilen gespielt. Von „Würde“ bis „Rüstung“, von „Tapferkeit“ bis „Ausgelassenheit“ präsentierte Solist und Orchester ein überaus harmonisches Gesamtbild des emotionalen Werkes. Mal sanft jubilierend, mal fröhlich und tänzerisch schwebte die Trompete geradezu über Streichern und Spinett und verband sich zu einem hervorragenden Gesamtstück.

So sehr war das Publikum von der Musik gefangen, das manch einer entgegen der üblichen Gepflogenheiten bereits zwischen den Sätzen applaudierte. Mit der zweiten Solistin des Abends trat die Sopranistin Stefanie Pönitz auf, die bereits zum dritten Mal in Bad Säckingen zum gemeinsamen Musizieren auftrat. Die studierte Sängerin machte sich bereits auf verschiedenen Operettentouren einen Namen. Mit Franz Schuberts „Salve Regina“ konnte diese junge, doch bereits sehr erfahrene Sängerin die Raumwirkung der Kirche optimal nutzen. Die spätromantische Anpreisung der Maria vibrierte geradezu durch das Kirchenschiff, wie gewohnt hervorragend getragen von den Streichern des Orchestervereins. Den Abschluss gab Carl Reineckes „Serenade (g-moll) für Streich-Orchester“. In bester Tradition der Serenaden von Dvoák, Tschaikowsky und Elgar verband sich hier volkstümliche Melodik mit abwechslungsreicher, romantischer Harmonik. Katharina Mörck und Eva Schäfer setzen hier als Solistinnen an Violine und Cello besondere Akzente. Begeistert von dem gelungenen Konzertabend gab es anschließend reichlich Beifall und zum Teil stehenden Ovationen.