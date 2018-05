Bad Säckingen Obst- und Gartenbauverein Bad Säckingen ehrt langjährige Mitglieder

Der Obst- und Gartenbauverein Bad Säckingen blickt auf ein eher ruhiges Jahr zurück und ehrt langjährige Mitglieder. Die stellvertretende Leiterin Erika Schlachter spricht Vorsitzendem Rudibert Schwarz, der den Verein seit 30 Jahren leitet, für seine Einsatzbereitschaft besonderen Dank aus.

Eigentlich ist es ungewöhnlich, dass eine Hauptversammlung mit Dankesworten beginnt. Doch der Obst- und Gartenbauverein Bad Säckingen machte am Donnerstag eine Ausnahme, denn es galt, in Person von Rudibert Schwarz einen Vorsitzenden zu ehren, der den Verein seit 30 Jahren führt. Daher durfte die stellvertretende Leiterin Erika Schlachter gleich nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden das Wort ergreifen. Sie sprach Rudibert Schwarz im Namen der Mitglieder herzlichen Dank für seine Einsatzbereitschaft aus, überreichte ihm einen Geschenkgutschein für eine Weinhandlung und ließ die Geschichte kurz Revue passieren.

Gleich bei der Gründung des Vereins im Jahre 1981 wurde Rudibert Schwarz zum stellvertretenden Leiter gewählt. Im April 1988 wählten ihn die Mitglieder dann zum Vorsitzenden. In jener Zeit ging es dem Verein nicht so gut, denn nur 71 Obst- und Gartenbaufreunde waren in ihm organisiert. Der Verein nahm seither einen großen Aufschwung und zählte zur Jahrtausendwende rund 250 Mitglieder; aktuell gehören ihm 126 Personen an. Der Vorsitzende gab den Dank zurück und bat die Versammlung schon einmal, nach einem Nachfolger Ausschau zu halten – schließlich hatte er im Jahre 2016 seinen 80. Geburtstag gefeiert.

Das Vereinsjahr 2017 verlief ruhig, was Veranstaltungen betraf, aber dafür war der Vorsitzende auf kameradschaftlicher Ebene aktiv und besuchte 20 Mitglieder, die älter als 70 Jahre waren, zu ihren Geburtstagen. Für zehnjährige Mitgliedschaft wurden Günter Greiner, Ernst und Edith Matt, Margret Hofmann und Margrit Vöstel sowie (in Abwesenheit) Uwe Meitinger von der Vorsitzenden des Obst- und Gartenbauverbandes Hochrhein, Michaela Berthold-Sieber, sowie Rudibert Schwarz geehrt. Einige erhielten die noch übrig gebliebenen „klassischen“ Ehrennadeln in Bronze, andere die neuen Ehrenabzeichen mit dem LOGL-Bäumchen, was für den „Landesverband für Obstbau, Garten und Landschaft Baden-Württemberg“ steht. Zum Abschluss hielt Michaela Berthold-Sieber einen mit Informationen gespickten Diavortrag unter dem Titel „Das Gartenjahr – Altes und Neues im Zier-, Obst- und Gemüsegarten“. Er war nach Monaten gegliedert und enthielt viele praktische Ratschläge, welche Pflanzen wie und wann am besten zu pflegen sind.

Der Obst- und Gartenbauverein Bad Säckingen wurde 1981 gegründet und hat derzeit 126 Mitglieder. Der Vorsitzende ist seit 30 Jahren Rudibert Schwarz. Kontakt: 07761/44 22.